Motoristas sofrem com ruas e avenidas alagadas na RMR

Alagamento no Recife causa transtornos na mobilidade /Reprodução

A Região Metropolitana do Recife segue sendo castigada com as intensas chuvas que caem desde o final da tarde de quarta-feira (14) e que se prolongam até esta quinta-feira (15). Em decorrência desta situação, ruas, avenidas e bairros da cidade sofrem com os alagamentos que impactam no dia a dia da população e seu deslocamento.

Até o momento, o município recifense já computou cerca de 72 pontos de alagamentos.

Segundo informações da Autarquia de Trânsito e Transporte (CTTU), alguns dos locais que seguem com o trânsito lento por conta de alagamentos são:

Av. Dom Helder próximo a entrada do Ibura;

Av. Eng. Abdias de Carvalho no cruzamento com a Av. do Forte, sentido centro;

Av. Mal Mascarenhas de Moraes entre os números 1200 e 1268, sentido subúrbio

Av. Mal Mascarenhas de Moraes ao lado do números 2557 - Sentido centro

Av. Mal Mascarenhas de Moraes ao lado do números 2686 - Sentido subúrbio

Av. Mal Mascarenhas de Moraes ao lado do números 2525 - Sentido centro

Av. Mal Mascarenhas de Moraes entre os números 2857 e 2557 - ambos os sentidos

Av. Mal Mascarenhas de Moraes entre os números 2100 e 2244 - Sentido subúrbio

Av. Mal Mascarenhas de Moraes entre os números 2454 e 2722 - Sentido subúrbio

Av. Recife x Av. João Cabral de Melo Neto - Sentido centro

Av Dois Rios - e/f ao semáforo 561

Av. Dr. José Rufino - ao lado Colégio Visão

Rua do Acre - ao lado do Mercado público de Afogados

O município já contabiliza a queda de cerca de 14 árvores e 6 semáforos danificados. 2 abrigos de acolhimento para pessoas em situação de risco já estão ativos.