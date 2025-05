Vacina da gripe é liberada para pessoas acima de seis meses em Pernambuco

Ação faz parte de estratégia da Secretaria de Saúde diante da baixa cobertura/Foto: Tânia Rêgo/agência Brasil

Com o aumento da circulação do vírus Influenza nesta época do ano, associado à preocupação das baixas coberturas registradas para o imunobiológico, a vacinação contra a gripe será ampliada para toda a população pernambucana, a partir dos seis meses de idade.

O estado tem mais de 2.800 salas ativas de vacina distribuídas em todos os 184 municípios pernambucanos, mais o Arquipélago de Fernando de Noronha.

A Secretaria Estadual de Saúde destaca que a vacinação, além de proteger a população, diminui os impactos da gripe na sociedade, reduzindo a circulação do vírus em espaços públicos, aliviando a pressão sobre os serviços de saúde, principalmente nesta época de sazonalidade dos vírus respiratórios, que o Estado atravessa, anualmente, entre os meses de março e agosto.

“A expansão da vacina da gripe é essencial e traz muitos benefícios para toda população. A circulação do vírus da Influenza, nesta época do ano, eleva o número de casos da doença e, consequentemente, as hospitalizações. Assim, a baixa adesão à vacinação sobrecarrega o sistema de saúde, com maior demanda por consultas e internações. A nossa estratégia tem o objetivo, a partir da vacinação ampla, de reduzir a circulação do vírus trazendo mais saúde para a nossa população”, afirmou a Secretária de Saúde, Zilda Cavalcanti.

A SES-PE reforça que a vacina de Influenza, em 2025, passou a fazer parte do Calendário Nacional de Vacinação - imunização de rotina, nos postos de saúde. A estratégia do Ministério da Saúde (MS), no entanto, atende apenas crianças a partir de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias), idosos com 60 anos e mais e gestantes, além de outros grupos prioritários. A decisão da SES-PE fortalece a ação, garantindo que um número maior de pessoas possa se vacinar, criando uma barreira contra o vírus da gripe.

Em Pernambuco a vacinação contra a gripe foi iniciada há pouco mais de um mês, antes com estimativa populacional 2.330.453 pessoas, contabilizado só os grupos prioritários. Até o momento, levando em consideração essa parcela preferencial, já foram registradas 679.962 (19,5%) doses aplicadas, sendo: 21,0% Idosos (300.054 doses), 18,2% Crianças (148.545 doses) e 7,4% Gestantes (6.459 doses).

DIA D

No último sábado (10/05), a SES-PE mobilizou o estado em torno do “Dia D de Mobilização contra a Influenza”, uma estratégia do MS para a vacinação em massa . Com atividades em postos de saúde, do Litoral ao Sertão, e participação efetiva dos quadros de saúde dos municípios, foi possível, em apenas um dia, vacinar mais de 100 mil pernambucanos.