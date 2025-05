Este sábado (10) é o Dia D da vacinação contra a gripe

/Miva Filho/SES-PE

A Secretaria da Saúde do estado disponibiliza neste sábado (10) mais de 2,8 salas de vacinação para realização do Dia D de vacinação contra a Influenza. A estratégia de imunização, iniciada oficialmente no dia 7 de abril, já conta com 367.692 doses aplicadas registradas no sistema de informação do Ministério da Saúde (MS).

Em Pernambuco, mais de 3,8 milhões de pessoas podem receber a vacina, considerando todos os grupos prioritários. Em abril, o órgão federal instituiu a vacina contra a Influenza como parte do Calendário Nacional de Vacinação para crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e idosos (a partir de 60 anos de idade), tornando permanente a proteção durante todo o ano.

Estão aptas para receber a vacina no estado 1.426.907 idosos, 7.121 gestantes e 816.358 crianças de 6 meses a menores de 6 anos. “O Dia D de mobilização tornou-se uma data nacionalmente conhecida pela população, marcado principalmente pela importância da adesão à vacinação e a captação do maior número de pessoas em um curto espaço de tempo”, explicou a superintendente de Imunizações do Estado, Mag da Costa.

Para realização da estratégia, o Programa Estadual de Imunizações (PEI-PE) já encaminhou 2.248.960 doses do imunizante, que protege contra a Influenza A (H1N1), A (H3N2) e Influenza B, para os municípios. A meta é vacinar, pelo menos, 90% desses públicos. Demais grupos populacionais, como profissionais da saúde, professores, forças de segurança, população privada de liberdade e pessoas com doenças crônicas ou deficiências também continuarão a receber o imunizante.

Influenza

A Influenza é uma das doenças de impacto respiratório que pode debilitar a saúde de grupos mais vulneráveis, como idosos e crianças. No Estado, o período sazonal para ocorrência maior de casos envolvendo vírus respiratórios ocorre entre os meses de março e agosto. Esse fenômeno está relacionado a diversos fatores, como condições climáticas, alta umidade e mutações virais, proporcionando o aumento da transmissibilidade.

“A vacinação contra Influenza é uma oportunidade para proteger os extremos etários, crianças e idosos, principalmente nesse período de sazonalidade dos vírus respiratórios. A vacinação diminui o risco de gravidade e internação, além do risco de óbito pela doença. Conclamamos os municípios que realizem a vacinação segura, respeitando as boas práticas, aproveitando a oportunidade da vacinação conjunta com a Covid-19, diminuindo as barreiras. Além disso, pedimos às famílias que façam adesão à vacinação que ela é segura e eficaz”, destacou Mag da Costa.