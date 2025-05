Apac prevê chuva em três regiões do estado para sexta (9) e sábado (10)

De acordo com a Agência Pernambucana de Água e Clima, a intensidade deverá ser de intensidade fraca a moderada

/Arquivo/DP

Moradores da Zona da Mata Norte, da Região Metropolitana do Recife e Zona da Mata Sul podem precisar do guarda-chuva nesta sexta-feira (9) e sábado (10). É o que prevê a Agência Pernambucana de Água e Clima (Apac): chuva com intensidade de fraca a moderada.





De acordo com a Apac, chuva de intensidade fraca é aquela que pode gerar acúmulos de água de até 30mm. A de intensidade moderada pode atingir os 50mm. Para esta quinta (8), a previsão é de que não chova em nenhuma das três regiões.





Já para o Agreste, a agência indica a possibilidade de chuva fraca nesta quinta e sexta. Não deverá chover no Sertão do estado.