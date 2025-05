UNICEF e governo realizam evento para proteger crianças e jovens

Evento foi realizado no Tribunal Regional Federal da 5ª Região /Foto: SDS-PE

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e o governo de Pernambuco realizaram nesta terça-feira (13) o evento “Diálogos pela proteção: crianças e adolescentes no contexto de desastres e comunicação de risco”, no Tribunal Regional Federal da 5ª Região.

A iniciativa tem como objetivo principal capacitar e articular agentes da gestão de riscos e desastres, com foco na proteção de crianças e adolescentes, incluindo o planejamento e a organização de ações integradas diante de eventos extremos, comuns no Agreste, Zonas da Mata e Região Metropolitana do Recife. Busca, ainda, fortalecer as competências dos profissionais do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil e incentivar a cultura da comunicação de risco.

A vice-governadora Priscila Krause pontuou em seu discurso que, atualmente, cerca de 40 milhões de crianças e adolescentes brasileiros já estão submetidos às consequências das mudanças climáticas, sobretudo as mais vulneráveis.

“Recentemente, foi realizado um seminário com foco no início da quadra chuvosa e, neste momento, a Defesa Civil se prepara com essa importante capacitação e instrução, com o objetivo de agir e amparar nossas crianças e adolescentes caso ocorra situação de desastres, para que esse atendimento seja feito da forma mais rápida e efetiva possível”, esclareceu o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho.

“Quanto mais o sistema for fortalecido e preparado, melhor será o apoio que podemos prestar à população, especialmente às crianças e adolescentes, bem como às pessoas mais vulneráveis, como os idosos”, pontuou o secretário-executivo de Proteção e Defesa Civil do Estado, coronel BM Clóvis.