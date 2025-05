Caso Hellen: PM prende 2º suspeito da morte de menina

Mais um suspeito de envolvimento na ação criminosa que provocou a morte da garota Hellen Santos Souza foi preso, nesta terça (13), no Grande Recife.



A menina foi vítima de bala perdida na véspera do aniversário de 4 anos, em Água Fria, na Zona Norte do Recife, em abril.



Dias depois do crime, a polícia já tinha prendido Carlos Adriano de Sá Barros, conhecido por “Nego Dal”, de 43, suspeito de efetuar o disparo no meio da rua.



Identificado como César Silva, o suspeito preso nesta terça estava em uma casa em Alberto Maia, em Camaragibe.



Segundo a Polícia Militar, ele foi alvo de um mandado de prisão expedido devido a um homicídio praticado no ano passado.

A PM informou que as investigações apontam o envolvimento dele no tiroteio que provocou a morte de Hellen.



A PM disse, ainda, que ele não resistiu e foi levado para uma unidade de saúde. É que ele estava com a mão machucada.



No domingo (11), ele fugiu de uma abordagem policial e sofreu uma lesão.



Nego Dal

Indiciado pela morte de Helen, Nego Dal já responde por homicídios ligados à disputa do tráfico de drogas e estava escondido há um ano em uma casa abandonada, no meio de um matagal, em Camaragibe, no Grande Recife.



Nego Dal foi preso em operação coordenada pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP). Apontado como líder de uma facção que disputa a venda de entorpecentes em Água Fria, na Zona Norte, ele já tinha dois mandados de prisão em aberto e era considerado um dos alvos prioritários no Recife – termo usado pela Polícia Civil para classificar os criminosos mais procurados.



Caso Hellen



Em 12 de abril, a menina Helen Santos de Souza estava com uma familiar, na Rua Córrego do Deodato, quando foi vítima de uma bala perdida durante um tiroteio no meio da via. Atingida na cabeça, a criança não resistiu aos ferimentos e morreu no dia seguinte.



Parentes de Helen contaram que ela estava prestes a completar 4 anos. Na ocasião, a mãe preparava a festa de aniversário e havia pedido para a filha passear com uma prima.



O tiroteio aconteceu por volta das 20h e foi filmado por câmeras de segurança. Os criminosos, que tentavam matar um suposto desafeto, abriram fogo mesmo com a rua movimentada. O alvo dos bandidos, no entanto, conseguiu fugir.