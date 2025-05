Professores do Recife realizam manifestação na Av Conde da Boa Vista

Professores realizam ato na Avenida Conde da Boa Vista, no Centro/Foto: Filipe Gondim

Professores da rede municipal do Recife realizam uma manifestação com projeção luminosa na Avenida Conde da Boa Vista, um dos principais corredores de ônibus da cidade, na noite desta segunda-feira (12).

A ação visa chamar a atenção da população sobre a greve diante da falta de acordo com a Prefeitura do Recife. Os professores também estão distribuindo panfletos e explicando por que a greve foi deflagrada.

A classe entrou oficialmente em greve na sexta-feira (9) por não aceitar o reajuste de 2,45% oferecido pela prefeitura. A proposta está abaixo dos 6,27% definidos pelo Piso Nacional do Magistério.

“A gente está nas ruas porque a sala de aula está insustentável. Sem reajuste, sem condições dignas de trabalho, sem valorização. Lutar pelo Piso é lutar por respeito à profissão e por uma educação pública de qualidade”, afirma Anna Davi, coordenadora geral do SIMPERE.

"“A educação do Recife não pode continuar sendo tratada com descaso. Enquanto o prefeito investe pesado em publicidade, quem está nas escolas lida com salas abafadas, falta de recursos e salários desvalorizados. Nossa greve é justa e necessária”, destaca Jaqueline Dornelas, também coordenadora do sindicato.".

As mobilizações continuam ao longo da semana. Na terça-feira (13), a categoria ocupa a Câmara Municipal do Recife em busca de apoio dos vereadores à pauta do Piso. Já na quarta-feira (14), uma nova assembleia acontece pela manhã, no Pátio da Prefeitura, para deliberar os próximos passos da greve.

Na sexta, a Prefeitura do Recife emitiu uma nota lamentando a greve dos professores e ressaltando que "todos os profissionais de educação da rede municipal do Recife recebem o piso salarial ou acima do piso salarial da categoria, conforme determinado pela lei federal 11.738/08".