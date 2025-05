Colisão frontal na BR-104 mata pedreiro e fere ajudante nesta quinta (8)

As vítimas estavam em um Gol, atingido de frente por um Jeep Compass, que estaria fazendo uma ultrapassagem

/Divulgação/PRF

Um homem morreu e outro ficou gravemente ferido, no final da tarde desta quinta-feira (8), em um acidente na BR-104, no distrito de Terra Vermelha, na zona rural de Caruaru, próximo a Altinho. O carro em que eles estavam foi atingido de frente por um SUV que estaria na contramão da pista.

Por volta das 17h30, o pedreiro José Edson da Silva, dirigindo um Gol, e seu ajudante Carlos Rafael do Nascimento voltavam para casa, em Altinho, quando um Jeep Compass, que estaria fazendo uma ultrapassagem, bateu de frente.

Os ocupantes do Gol ficaram presos às ferragens. José Edson faleceu no local e Carlos foi levado ao hospital com graves ferimentos.

De acordo com a Polícia RodoviáriabFederal (PRF), o motorista do Compass realizou o teste do bafômetro e o resultado deu normal. Ele foi levado à Delegacia de Caruaru para prestar depoimento.