Demolição do prédio em Jaboatão deve ser concluída até próxima segunda

Demolição do prédio deve ser concluída na próxima segunda (10) (Divulgação/Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes)

A Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes iniciou o processo de demolição do Edifício Kátia Melo, em Piedade. A empresa contratada pela gestão municipal começou a executar o serviço na manhã deste sábado (10) e deve concluir o trabalho no prédio até a próxima segunda-feira (12).



Construído no estilo caixão na década de 1980, o prédio desabou na última terça-feira (6) e tinha 16 apartamentos, mas já tinha sido interditado pela Defesa Civil após apresentar fissuras, abatimento de piso e indícios de movimentação da estrutura. A ocorrência não deixou vítimas.



De acordo com a prefeitura, a demolição do edifício Kátia Melo é de responsabilidade da administração do condomínio. "Porém, diante do cenário de risco à população, a Prefeitura realizou uma contratação emergencial para cessar o risco e voltar à normalidade no local", diz a nota oficial do município.

O prefeito Mano Medeiros ressaltou que a prefeitura agilizou o processo para dar início à demolição.

"Ficamos sensibilizados com a situação dos moradores e sabíamos que era necessário realizar este trabalho emergencial, para evitar mais transtornos para os condôminos e moradores ao redor do prédio. Esta ação foi importante para garantir a segurança de todos. Além disso, os imóveis que ficam no entorno do edifício precisam ser liberados. Nossa principal preocupação é proteger as pessoas", reforçou.





A operação foi acompanhada pelo secretário executivo de Defesa Civil do município, Elton Moura, e pela secretária municipal de Infraestrutura do Jaboatão, Flávia Ribas.