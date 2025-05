Prefeitura inicia demolição de prédio que desabou parcialmente em Piedade

Prédio do tipo caixão desabou dois dias após ser interditado/Foto: Josué da Mata

O Edifício Kátia Melo, em Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, que desabou parcialmente na terça-feira (6), terá o processo de demolição iniciado neste sábado (10). Ainda não há prazo para conclusão dos serviços no prédio, que é do tipo caixão, segundo a Prefeitura.

Um total de 16 famílias residia no local e não houve vítimas quando houve o desabamento. A Defesa Civil de Jaboatão havia interditado o prédio no último domingo, após uma vistoria técnica.

O prédio apresentava vários sinais de risco, como fissuras, abatimento de piso e indícios de movimentação na estrutura.

A Defesa Civil encaminhou documento à administradora do condomínio, informando sobre a demolição, porém, os proprietários dos apartamentos informaram que não tinham condições financeiras de arcar com as despesas do serviço.

Por sua vez, a Procuradoria do município deu parecer favorável à contratação emergencial, para que a empresa de engenharia realizasse os serviços de demolição e recolhimento de entulhos.

Demolição

O secretário executivo de Defesa Civil do município, Elton Moura, e a secretária de Infraestrutura do Jaboatão, Flávia Ribas, acompanharam o trabalho preliminar de demolição.

"Essa medida foi tomada para garantir a segurança dos moradores locais e a integridade dos imóveis que ficam nas proximidades. Agimos rápido e iniciaremos a demolição neste sábado. Nossa maior preocupação é salvaguardar a vida das pessoas", disse o prefeito Mano Medeiros.