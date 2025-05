Funcionário da Compesa é assassinado a tiros em Afogados da Ingazeira

IML de Caruaru/Reprodução

Um homem identificado como Tiago Simplicio foi assassinado a tiros na manhã deste domingo (11), na comunidade do Peba, zona rural de Afogados da Ingazeira, no Sertão do Pajeú. A vítima era funcionário da Compesa e prestador de serviço na adutora Zé Dantas, na zona rural do Açude do Caruá, no município de Carnaíba.

Segundo informações preliminares, a vítima estava em uma motocicleta Honda POP na cor vermelha quando foi surpreendida por disparos de arma de fogo. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A Polícia Militar recebeu a ocorrência e realizou o isolamento da área até a chegada da perícia. O corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.

Até o momento, não há informações sobre a autoria ou a motivação do crime. Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime e identificar a autoria delitiva.