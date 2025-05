Homem é assassinado a tiros em São Lourenço da Mata

Segundo a Polícia Militar, a vítima identificada como Ítalo Adriano Diniz Pessoa foi atingida pelos tiros em via pública

Unidade de Pronto Atendimento/Reprodução/UPA

Um homem identificado como Ítalo Adriano Diniz Pessoa, de 21 anos, foi assassinado a tiros na noite da última sexta-feira (9), no bairro de Tiúma, em São Lourenço da Mata, Região Metropolitana do Recife.

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi alvejada por disparos de arma de fogo em via pública.

Ítalo foi socorrido com vida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Lourenço da Mata, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Até o momento, não há informações sobre os autores nem a motivação do crime. A Polícia Civil informa que as diligências seguem até o esclarecimento do crime.