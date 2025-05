PM apreende 15kg de maconha em Belém de São Francisco, no Sertão de Pernambuco

Nenhum suspeito foi localizado junto às drogas/PMPE/divulgação

Na tarde do último sábado (10), policiais militares apreenderam cerca de 15 quilos de maconha pronta para o consumo. O entorpecente foi encontrado em um saco, durante ação realizada na zona rural de Belém do São Francisco, no Sertão de Pernambuco.



A equipe foi informada da existência de drogas na região durante um patrulhamento. Chegando no local indicado, não foram encontrados suspeitos, mas durantes as buscas os agentes localizaram as drogas. O material apreendido foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil para a adoção das medidas cabíveis.