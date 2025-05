Homem é morto apedrejado em Paulista, no Grande Recife

Polícia Civil é responsável por investigar homicídios em Pernambuco/Foto: Divulgação/SDS

Um homem ainda não identificado morreu apedrejado na noite de quinta-feira (8), no bairro Nossa Senhora do Ó, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife. Ele foi encontrado por populares e levado para uma unidade de saúde da cidade com graves ferimentos na cabeça.

Apesar de receber atendimento médico, o homem morreu em decorrência da gravidade dos ferimentos. As pessoas que o socorreram não informaram como o crime teria ocorrido, nem deram detalhes sobre os agressores às autoridades.

A Polícia Civil foi acionada e está conduzindo as investigações para identificar tanto a vítima quanto os autores e a motivação do crime.

Dados da Secretaria de Defesa Social (SDS-PE) mostram que o estado teve 251 homicídios em abril deste ano. O número representa uma queda de 22% nos casos de Mortes Violentas Intencionais (MVIs), se comparado o mesmo período do ano anterior.