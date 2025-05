Três suspeitos de tráfico foram detidos em Água Fria

Drogas e armas apreendidas pelo 13º BPM/Divulgação/PMPE

Três suspeitos de tráfico de drogas foram detidos na noite da última sexta-feira (9), no bairro de Água Fria, no Recife, por policiais militares do 13º Batalhão da Polícia Militar, com apoio do serviço de inteligência.

Os envolvidos, que não tiveram as identidades reveladas, tentaram se desfazer dos entorpecentes e fugir por uma escadaria ao perceber a ação dos agentes, mas foram alcançados e detidos.

Foram apreendidos junto com os suspeitos, duas armas de fogo, um revólver calibre 38 com três munições e uma pistola calibre 380 também com três munições, ainda um simulacro de pistola, 84 invólucros de maconha, 90 pedras de crack, aproximadamente 100g de porção de crack, três balanças de precisão, uma corrente, um relógio e um celular.

Dois dos suspeitos foram encaminhados a uma unidade hospitalar devido a escoriações sofridas durante a tentativa de fuga. Após atendimento médico, eles seguiram com o terceiro envolvido para a Central de Plantões da Capital (CEPLANC), onde foram adotadas as medidas cabíveis.