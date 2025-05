Delegado atira contra ilhéu em Fernando de Noronha

/Arquivo/DP

Na madrugada desta segunda-feira (5), um delegado, que não teve sua identidade revelada, teria disparado contra um ilhéu identificado como Emanuel. O flagrante aconteceu no Pagode da Vila dos Remédios, no arquipélago de Fernando de Noronha, a cerca de 545 km da costa pernambucana.

Depois da tentativa de homicídio, o agressor fugiu. Pedindo justiça, a população queimou pneus e tentou impedir o embarque do policial no aeroporto da ilha.

Em nota, a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) informou que a Polícia Civil instaurou um inquérito, que está sendo conduzido pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

"As investigações estão em andamento para esclarecer totalmente o ocorrido", acrescenta o texto.

A Corregedoria Geral da SDS instaurou um Procedimento Preliminar e acompanhará a investigação da Polícia Civil, "incluindo a oitiva do acusado pelo DHPP."

Ainda de acordo com o comunicado, a vítima foi socorrida pelos policiais e levada ao Hospital São Lucas.

A direção do Forte Noronha afirmou, em nota, que "a equipe do Forte prestou imediato socorro à vítima e colaborou com os procedimentos de emergência necessários. Desde então, a Direção tem mantido contato com os familiares da vítima, oferecendo todo o suporte possível para garantir seu pleno atendimento e recuperação."

A administração do espaço disse também que já disponibilizou as imagens das câmeras de segurança às autoridades responsáveis.