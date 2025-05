Prédio-caixão em Paulista é interditado pela Defesa Civil por afundamento

Interdição do prédio-caixão foi determinada após vistoria de equipe técnica nesta sexta (9)

Prédio apresenta diversos problemas estruturais/Reprodução/Instagram

A Defesa Civil de Paulista, no Grande Recife, interditou o Edifício Carajás, localizado no bairro do Janga, na manhã desta sexta-feira (9), por volta das 5h30. O prédio-caixão tem mais de 40 anos de construção e já possui histórico de comprometimento estrutural.

De acordo com a gestão municipal, a equipe da Defesa Civil realizou uma vistoria técnica no local e identificou problemas como afundamento no piso externo, infiltrações, comprometimento estrutural da caixa d’água e cerâmicas se desprendendo.

“Por medida de prevenção e segurança, o edifício foi interditado e um parecer técnico detalhado deve ser apresentado na próxima semana”, informou a prefeitura.

A gestão destacou que “os moradores poderão procurar seus direitos munidos com o parecer técnico da Defesa Civil”. Em 2008, o Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) realizou uma amostragem técnica e, no ano passado, a Defesa Civil esteve no local e concedeu um prazo de seis meses para execução de reparos, que não foram devidamente realizados.

Além disso, a Defesa Civil também vistoriou o prédio vizinho, o Edifício Primavera, para falar sobre a manutenção periódica.

Histórico

Um levantamento do Diario de Pernambuco mostra que ao menos 18 edificações caíram na Região Metropolitana do Recife, deixando ao menos 50 mortos nos últimos 50 anos. Até 2023, esses imóveis abrigavam 11% da população da Região Metropolitana.

O caso mais recente aconteceu em Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. O edifício Kátia Melo desabou na terça-feira (6), dois dias após ser interditado pela Defesa Civil da cidade. No momento da queda não havia ninguém dentro da edificação. O imóvel apresentava vários sinais de deterioração, como fissuras, abatimento de piso e indícios de movimentação na estrutura.