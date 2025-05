Professores da rede municipal do Recife deflagram greve a partir de sexta (9)

Greve dos professores cobra aumento do salário e outras pautas da categoria no Recife

Professores da rede municipal deflagram greve no Recife/Foto: Marina Torres/DP Foto

Em assembleia realizada pelo Sindicato Municipal dos Profissionais de Ensino da Rede Oficial do Recife (Simpere), na tarde desta sexta-feira (9), a categoria rejeitou a proposta de reajuste salarial oferecida pela Prefeitura do Recife e deflagrou a greve dos professores das escolas públicas do município.



Com isso, as atividades já serão paralisadas a partir da noite desta sexta, por tempo indeterminado.



A assembleia, realizada no Clube Português, no bairro das Graças, contou com cerca de dezenas profissionais da educação municipal que votaram pela paralisação.



A categoria, que entrou em estado de greve no dia 10 de abril, realizou uma primeira assembleia, na última terça, com mais de 1.500 votos em favor da adesão à greve.

"A deflagração é imediata, então a gente vai suspender as atividades e a partir de segunda-feira as escolas estão totalmente paradas", destaca a coordenadora geral Simpere, Anna Davi. "Hoje a gente imaginava que a Prefeitura trouxesse o percentual do piso na carreira. Então foi frustrada a negociação."

Negociações

"Hoje o sentimento é de frustração e indignação porque a gente já está em maio e a Prefeitura não apresenta uma resposta concreta para essa pauta", afirma a coordenadora geral Simpere.

Esta semana, docentes não aceitaram a proposta de reajuste salarial de apenas 1,5%, apresentada pela gestão do prefeito João Campos (PSB). Além do reajuste, a proposta inclui R$ 1 de aumento no tíquete-alimentação, o que também gerou críticas entre os educadores.

Os professores, segundo o Simpere, apontam que uma lei federal garante 6,27% de reajuste.

Além das reivindicações financeiras, o Simpere também denuncia as condições precárias de trabalho nas escolas municipais. Entre os principais problemas apontados estão a falta de auxiliares em sala de aula para estudantes com deficiência e a ausência de infraestrutura adequada para o funcionamento das unidades escolares.

Em nota, a Prefeitura informou que "estranha e lamenta a deflagração da greve com as negociações em andamento, pois entende que a medida impacta diretamente a vida de milhares de estudantes que podem ter prejuízos de aprendizagem, problemas no cumprimento do calendário do ano letivo, além de prejuízos no acesso à alimentação escolar".

A gestão ressaltou que "todos os profissionais de educação da rede municipal do Recife recebem o piso salarial ou acima do piso salarial da categoria, conforme determinado pela lei federal 11.738/08. Os dados, inclusive, estão disponíveis no Portal da Transparência da Prefeitura do Recife".