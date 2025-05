Bezerros abre seleção com 75 vagas na Saúde e salários de até R$ 2.300

São 30 vagas para técnicos de enfermagem, com salário de R$ 1.518, e 45 vagas para enfermeiros da atenção primária à saúde, com salário de R$ 2.300, em Bezerros

A Prefeitura de Bezerros, no Agreste de Pernambuco, lançou um Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de 75 profissionais da área da saúde.



São 30 vagas para técnicos de enfermagem, com salário de R$ 1.518, e 45 vagas para enfermeiros da atenção primária à saúde, com salário de R$ 2.300.



Além da remuneração base, os contratados receberão complementação salarial da União, por meio da Assistência Financeira Complementar (AFC).



A jornada de trabalho é de 40 horas semanais. As inscrições estarão abertas a partir de segunda-feira, 12 de maio, e seguem até o dia 9 de junho de 2025.

Os interessados devem se inscrever exclusivamente pela internet, no site do Instituto Darwin: www.institutodarwin.org.

Com se inscrever

A taxa de inscrição é de R$ 30,00 para cargos de nível técnico e de R$ 35,00 para nível superior, com pagamento via boleto bancário. Conforme a legislação vigente, 5% das vagas são reservadas para pessoas com deficiência.

A seleção será realizada em etapa única, por meio de análise de títulos e experiência profissional, com caráter eliminatório e classificatório. O resultado preliminar da avaliação curricular será divulgado em 16 de junho, e o resultado final está previsto para 25 de junho de 2025.