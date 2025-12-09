Trump insta Ucrânia a realizar eleições e quer resposta rápida para acordo de paz

O presidente dos EUA também acusou o governo de Kiev de usar o conflito com a Rússia para evitar o pleito

O presidente dos EUA, Donald Trump. (Foto de Jim Watson / AFP) ( AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exortou hoje que o líder ucraniano Volodymyr Zelensky realize eleições no país, além de acusar o governo de Kiev de usar o conflito com a Rússia para evitar o pleito.

"Sim, acho que está na hora. Acho que é um momento importante para realizar eleições. Eles estão usando a guerra para não realizar eleições, mas acho que o povo ucraniano deveria ter essa escolha. Talvez Zelensky vencesse. Não sei quem venceria, mas já há muito tempo que não se realizam eleições”, afirmou Trump numa entrevista ao site Político.

Mas, além disso, segundo publicação do jornal britânico Financial Times, os enviados especiais da Casa Branca, Steve Witkoff e Jared Kushner, deram a Zelensky apenas alguns dias para responder a proposta norte-americana de um acordo de paz negociado com os russos que faria com que a Ucrânia aceitasse perdas territoriais em troca de garantias de segurança não especificadas dos EUA.

O jornal mencionou fontes próximas do assunto, autoridades sob condição de anonimato, que Zelensky denunciou aos aliados europeus que foi pressionado por Witkoff e Kushner para anunciar rapidamente se aceita ou não o documento. A mídia assinalou que as fontes revelaram que Trump espera um acordo fechado “até ao Natal”, mas que Zelensky pediu mais tempo à delegação norte-americana.

Já Trump destacou ainda ao site Político que Moscou está por cima nas negociações com a Ucrânia. “Não há dúvidas sobre isso. É a Rússia. É um país muito maior. O presidente da Ucrânia tem de começar a se organizar e a aceitar as coisas”, apontou. O presidente norte-americano também acusou a Europa de “falar demasiado” sem contribuir para o fim da guerra.

O mandato de Zelensky como presidente estava originalmente previsto para terminar em maio de 2024, mas a constituição da Ucrânia não permite a realização de novas eleições enquanto o país estiver sob lei marcial. Por sua vez, Zelensky, que se encontra em Roma para a reunião com a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni após os encontros com lideres do Reino Unido, Alemanha e França, em Londres, e com o chefe da OTAN, em Bruxelas, respondeu aos apelos de Trump que está sempre pronto para eleições.

Em relação ao acordo de paz proposto por Washington, o presidente ucraniano indicou que esta trabalhando ativamente com seus parceiros em todos os elementos de possíveis medidas para o fim da guerra. “As partes ucraniana e europeia já foram elaboradas com mais detalhes e estamos prontos para apresentá-las aos nossos parceiros nos EUA. Estamos empenhados numa paz verdadeira e mantemos um contato constante com os EUA. E, como os nossos parceiros nas equipes de negociação apontam corretamente, tudo depende da Rússia estar preparada para tomar medidas eficazes para travar o derramamento de sangue e evitar que uma nova guerra ecloda”, explicou, acrescentando que, juntamente com o lado americano, esperava dar os passos necessários da forma mais eficaz e rápida possível.

Enquanto isso, a União Europeia diz que está muito perto de uma solução para garantir uma maioria qualificada do bloco que permita avançar com o uso dos ativos russos congelados para Kiev, segundo António Costa, presidente do Conselho Europeu

Costa também respondeu aos comentários de Trump sobre os esforços da Europa para trazer a paz e garantias de segurança à Ucrânia. "Somos aliados dos Estados Unidos, e os aliados devem agir como aliados. Isso significa que não devemos interferir na vida política interna dos nossos países. Respeitamos a escolha dos americanos, e eles precisam respeitar a escolha democrática dos nossos cidadãos", defendeu.