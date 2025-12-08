Zelensky se reúne com aliados europeus em Londres

Nesta segunda-feira (08), o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se encontrou com aliados europeus em Londres para conversações sobre o acordo para o fim da guerra com a Rússia

o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky se reuniu em Paris com o presidente francês, Emmanuel Macron ( AFP)

DP - COLABORADORA ISABEL ALVAREZ (RJ)

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, recebeu o líder ucraniano, juntamente com o presidente francês, Emmanuel Macron, e o chanceler alemão, Friedrich Merz. Os presidentes do Conselho Europeu, António Costa, e da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), Mark Rutte, também irão se reunir com Zelensky ainda hoje em Bruxelas.

A ida de Zelensky ao Reino Unido acontece num momento em que escala a pressão do governo norte-americano para que a Ucrânia concorde e ceda territórios invadidos e ocupados pela Rússia, segundo o acordo proposto pelo presidente dos Estados Unidos Donald Trump. As conversações em Londres decorrem após dias de negociações entre autoridades dos EUA com a delegação ucraniana em Miami, na Flórida, que não obteve avanços significativos.

Os representantes da Ucrânia revelaram que os principais desafios desta fase dizem respeito a questões territoriais e garantias, que mantém tudo em aberto sobre o futuro de Kiev. Zelensky não esteve presente nestas conversações, mas afirmou que foram construtivas, apesar de não serem fáceis. "Continuamos a trabalhar. Mas, algumas coisas só podem ser discutidas pessoalmente", indicou.

Embora já tenha tido diversas rondadas de negociações, a questão territorial continua a ser a mais problemática e o grande impasse para acabar com o conflito. Fontes relataram as agências de notícias que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, não quer concluir um acordo sem território, sobretudo da região de Donbass, no leste da Ucrânia, onde as forças russas já ocupam a maior parte. Essa exigência de Moscou é repetidamente rejeitada por Kiev.

Trump declarou no domingo que a equipe do presidente ucraniano ‘adora’ o seu plano de paz, enquanto apontou estar decepcionado com a atitude de Zelensky, que ainda não leu a proposta. "A Rússia preferia ter todo o país, mas apesar disso está de acordo com a proposta. Mas não tenho a certeza se Zelensky esteja de acordo", acrescentou. Os Estados Unidos apresentaram há quase três semanas uma proposta inicial com 28 pontos, que a União Europeia e a Ucrânia consideraram que favorece Moscou, além de não incorporar a contribuição da União Europeia ou da Ucrânia.

Mas, por outro lado, o plano sofreu alterações substanciais depois de várias sessões de negociações com os ucranianos em Genebra e na Flórida para tentar mudar o texto em favor de Kiev. O documento foi apresentado recentemente a Putin durante a visita ao Kremlin do enviado presidencial norte-americano, Steve Witkoff, e do mediador Jared Kushner, que é genro do presidente dos EUA.

Washington ainda acusa a União Europeia de bloquear os esforços da Casa Branca para terminar com a guerra na Ucrânia.