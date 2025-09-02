Trump divulga vídeo de ataque dos EUA a embarcação no Caribe

Segundo Trump, embarcação era vinculada à facção Tren de Aragua e estaria carregado de drogas, a caminho dos Estados Unidos

Vídeo foi publicado na rede Truth Social (Divulgação/Redes Sociais)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira (2/9) que as Forças Armadas norte-americanas atacaram uma embarcação supostamente vinculada ao grupo criminoso Tren de Aragua, facção da Venezuela. Ele compartilhou o vídeo do ataque na rede Truth Social.

A ação, realizada em águas internacionais no sul do Caribe, teria deixado 11 mortos, classificados pelo governo norte-americano como “narcoterroristas”. Nenhum militar dos EUA foi ferido.

Mais cedo, nesta terça, o republicano declarou em pronunciamento na Casa Branca que o governo havia destruído um “barco carregado de drogas”. “Nos últimos minutos, literalmente destruímos um barco, um barco carregado de drogas. Temos muitas drogas entrando em nosso país há muito tempo, e essas vieram da Venezuela”.



Confira as informações completas no Metrópoles.