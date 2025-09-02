° / °
Mundo
Forças dos EUA atacaram navio narcotraficante da Venezuela, diz Trump

Segundo o presidente americano, a embarcação transportava 'muitas drogas'

AFP

Publicado: 02/09/2025 às 17:04

Presidente dos EUA, Donald Trump /SAUL LOEB / AFP

O presidente Donald Trump disse nesta terça-feira (2) que forças americanas atacaram e eliminaram no Caribe uma embarcação que transportava drogas da Venezuela.

As forças americanas "atiraram contra uma embarcação (...) que transportava drogas, muitas drogas", disse Trump na Casa Branca. "Então a eliminamos", acrescentou.

