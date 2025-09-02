Mundo
CARIBE
Forças dos EUA atacaram navio narcotraficante da Venezuela, diz Trump
Segundo o presidente americano, a embarcação transportava 'muitas drogas'
Publicado: 02/09/2025 às 17:04
Presidente dos EUA, Donald Trump (SAUL LOEB / AFP)
O presidente Donald Trump disse nesta terça-feira (2) que forças americanas atacaram e eliminaram no Caribe uma embarcação que transportava drogas da Venezuela.
As forças americanas "atiraram contra uma embarcação (...) que transportava drogas, muitas drogas", disse Trump na Casa Branca. "Então a eliminamos", acrescentou.
