Forças dos EUA atacaram navio narcotraficante da Venezuela, diz Trump

Segundo o presidente americano, a embarcação transportava 'muitas drogas'

Presidente dos EUA, Donald Trump (SAUL LOEB / AFP)

O presidente Donald Trump disse nesta terça-feira (2) que forças americanas atacaram e eliminaram no Caribe uma embarcação que transportava drogas da Venezuela.

As forças americanas "atiraram contra uma embarcação (...) que transportava drogas, muitas drogas", disse Trump na Casa Branca. "Então a eliminamos", acrescentou.