Amazon promete investimento bilionário em comunidades com centros de dados de IA

Em março, empresa se comprometeu com a Casa Branca a fornecer a própria eletricidade aos datacenters

Centro de dados da Amazon Web Services na Virgínia (Brendan Smialowski/AFP)

A Amazon se comprometeu, nesta sexta-feira (2), a destinar mais de 1 bilhão de dólares (R$ 5,22 bilhões) ao longo de cinco anos às comunidades dos Estados Unidos que abrigam seus centros de dados, na mais recente tentativa de uma gigante da tecnologia de conquistar a simpatia de quem se opõe à construção dessas instalações impulsionada pela inteligência artificial (IA).

O programa "Construído Juntos" (Built Together, em inglês), apresentado pelo diretor da Amazon Web Services (AWS), Matt Garman, em uma publicação no blog da empresa, financiará estudos gratuitos em universidades locais e formação profissional, além de melhorias de eficiência energética em escolas e residências.

A empresa também anunciou um "Compromisso de Centros de Dados", prometendo que suas instalações não aumentarão as contas de luz locais e que publicará os dados anuais de seu consumo de energia e água.

Garman afirmou ainda que a empresa deixará de usar acordos de confidencialidade com órgãos governamentais em seus projetos, uma prática que se tornou um importante ponto de atrito para quem se opõe aos centros de dados.

A Microsoft adotou princípios semelhantes em março, tornando-se a primeira gigante da tecnologia a tomar essa iniciativa.

Também em março, Amazon, Google, Meta, Microsoft, OpenAI, Oracle e xAI se comprometeram na Casa Branca a fornecer sua própria eletricidade para os novos centros de dados e a arcar com os custos de qualquer modernização necessária da rede elétrica.

Em seu artigo, Garman criticou o que chamou de "mitos" sobre os centros de dados, em particular o aumento dos custos da energia, o esgotamento dos recursos hídricos e a poluição do ar.

Ele também repercutiu teorias segundo as quais alguns países estariam divulgando informações falsas para destruir a reputação dos centros de dados nos Estados Unidos, uma ideia retomada pelo governo Trump, mas questionada por pesquisadores e especialistas.