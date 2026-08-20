Google oferece plano de IA por 1 ano de graça; saiba qual é a assinatura

O plano ofertado pela empresa de tecnologia custa R$ 24,99 por mês e disponibiliza ferramentas de vídeo, foto, voz e entre outras.

Google (Freepik)

Estudantes poderão, novamente, ter acesso gratuito a um plano pago de inteligência artificial (IA) do Google. A informação foi divulgada pela empresa nesta quinta-feira (20).

A oferta do Google é de 1 ano grátis para o Google AI Plus, que é o plano de IA mais acessível da bigtech.

O Google AI Plus, anunciado no Brasil em outubro de 2025, oferece, por R$ 24,99 ao mês, as seguintes ferramentas:

Limites de uso do Gemini até 2x maiores;



Acesso ao Gemini Omni para geração de mídia (fotos e vídeos);



Uploads ilimitados para o NotebookLM;



Gemini Live para chats de voz e vídeo com a IA;



400 GB de armazenamento na nuvem.

Para obter 1 ano gratuito do plano de inteligência artificial do Google, é necessário cumprir alguns requisitos exigidos pela empresa. As condições são: ser um estudante matriculado em uma universidade elegível (pode ser necessário fornecer o e-mail institucional para validar a matrícula) e ter entre 18 e 24 anos.

O resgate da assinatura é feito no site oficial do Google. Vale lembrar que a empresa não especificou até quando a promoção será válida.

Google repete ação

Essa não é a primeira vez que o Google oferece de graça um plano de IA. Em 2025, a empresa disponibilizou 15 meses gratuitos do Google AI Pro para universitários brasileiros matriculados em uma instituição de ensino superior habilitada.

De acordo com o Google, os que resgataram os 15 meses de Google AI Pro de 2025 também podem adquirir a oferta gratuita do Google AI Plus de 2026.