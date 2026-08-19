‘Chorando muito’ é o emoji mais usado em 2025, aponta o New York Times

Os dados foram coletados a partir de análises do Google e do Reddit

Embora o emoji represente choro, ele é utilizado em diferentes situações (Freepik)

O emoji 'chorando muito' superou o 'rolando de rir' e o 'chorando de rir', tornando-se o mais usado no mundo em 2025. De acordo com dados publicados pelo jornal The New York Times, a partir de análises do Google e do Reddit, a 'carinha chorando intensamente' se popularizou pelo uso entre adolescentes.

De acordo com o periódico, apesar de o emoji representar choro, ele é utilizado em diferentes contextos, como situações engraçadas, emocionantes ou constrangedoras.

Entre os emojis com maior crescimento em utilização, estão o da 'flor murcha', frequentemente utilizado em situações de luto, e o do 'coração partido'.

A bandeira brasileira também se destaca entre os emojis que tiveram um aumento no uso, ocupando a terceira posição.