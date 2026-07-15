A fusão entre IA e o cérebro humano exige controle antes da escala

Cada decisão tomada agora dirá se esse processo preserva a dignidade humana ou se transforma a pessoa, num cenário extremista, em periférico de uma máquina.

Em dois anos, o número de empresas com atuação na área industrial que utilizam a tecnologia de inteligência artificial (IA) mais que dobrou e apresentou um salto de 163% (Foto: Rawpick/Freepick)

A fusão entre inteligência artificial e biologia humana já saiu dos laboratórios e já faz parte de inúmeras discussões nesse nosso tempo cada vez mais moderno. A integração entre corpo, cérebro e sistemas inteligentes será inevitável. Por isso mesmo, carece de governança antes da escala. A ausência de controle pode transformar avanço tecnológico na medicina em desigualdade biológica permanente.

A especificidade desse assunto deixou de ser uma profecia confortável para palestras de tecnologia. Ela começou no lugar mais delicado possível. O sistema nervoso humano. A Neuralink anunciou planos de produção em escala de interfaces cérebro-computador e avanço para cirurgia totalmente automatizada. A Neuralink é a empresa de neurotecnologia fundada por Elon Musk para desenvolver interfaces cérebro-máquina que conectam sinais neurais a dispositivos digitais. Em setembro de 2025, 12 pessoas com paralisia severa já haviam recebido implantes e usavam a tecnologia para controlar ferramentas digitais e físicas pelo pensamento. A inteligência artificial já atravessa a pele e isso não é mais ficção.

A IA deixou de atuar como ferramenta externa, confinada à tela, ao teclado e ao servidor. Ela se aproxima do corpo humano como prótese cognitiva, intermediária clínica e infraestrutura de decisão. Em outubro de 2025, o University College London (UCL) informou que o primeiro paciente britânico com implante da Neuralink controlou um computador apenas com pensamentos. No dia seguinte ao procedimento, moveu um cursor mentalmente antes de voltar para casa. Há um deslocamento civilizatório nesse gesto simples. O cursor obedece ao cérebro sem passar pela mão.

A fase atual ainda combina promessa, risco e limites clínicos. O Blindsight, da Neuralink, recebeu designação acelerada da FDA (Food and Drug Administration) para investigar a restauração de percepção visual em pessoas que perderam a visão. Blindsight é um implante experimental de prótese visual. Foi desenvolvido para estimular áreas visuais do cérebro e tentar restaurar algum nível de percepção ocular em pessoas com cegueira.

A biologia também entrou na era dos modelos. Proteínas, imagens médicas, sinais cerebrais, prontuários e padrões moleculares passaram a ser interpretados por sistemas capazes de encontrar relações invisíveis ao olhar humano. A medicina já sente essa virada. O Stanford HAI (Human Centered Artificial Intelligence) registrou que a FDA autorizou 258 dispositivos médicos com inteligência artificial em 2025; a maioria chegou por caminhos regulatórios que dispensam novos ensaios clínicos, e apenas 2,4% dos dispositivos com estudos clínicos tinham apoio de dados randomizados. O número impressiona. A ressalva inquieta ainda mais.

Os benefícios são evidentes. Uma pessoa tetraplégica pode recuperar comunicação. Um paciente cego pode voltar a perceber sinais visuais, caso a pesquisa avance com segurança. Médicos podem reduzir tempo administrativo e concentrar atenção no diagnóstico. Empresas podem criar ambientes de trabalho com maior acessibilidade cognitiva. A longevidade pode receber ferramentas novas, de triagem precoce a medicina molecular personalizada. Seria irresponsável tratar essa convergência como ameaça pura. Ela pode devolver autonomia a quem perdeu funções essenciais.

Mas a grande questão para executivos, reguladores e cientistas é menos sedutora. Quem terá acesso ao corpo ampliado? Quem pagará pela cognição suplementar? Quem auditará o algoritmo implantado? A divisão entre “humanos aumentados” e “humanos naturais” pode inaugurar uma desigualdade mais rígida que renda, escola ou território. Uma vantagem cognitiva comprável, acoplada ao corpo, tende a alterar seleção profissional, produtividade, seguros, saúde e relações de poder. O mercado, sozinho, sempre transforma raridade em privilégio.

Há ainda um risco moral mais profundo. Sistemas de IA aprendem com dados históricos, e dados históricos carregam assimetrias sociais. Em saúde, isso pode afetar diagnóstico, triagem, prioridade de atendimento e cálculo de risco. Em interfaces cerebrais, o problema ganha intimidade inédita. O dado neural pertence ao sujeito ou ao fornecedor do implante. A calibração do dispositivo expressa intenção humana ou inferência estatística. A autonomia continua íntegra quando uma máquina antecipa escolhas antes de a pessoa formulá-las com clareza. Essas perguntas precisam entrar na sala do conselho, e não apenas no comitê de ética.

A autonomia operacional da IA amplia o alerta. Estudo do MIT mapeou 30 agentes de inteligência artificial e registrou que 24 deles foram lançados ou receberam grandes atualizações agentivas entre 2024 e 2025. Entre os 13 agentes com níveis de autonomia de fronteira, apenas 4 divulgavam algum tipo de avaliação de segurança agentiva. Esse dado deveria incomodar qualquer líder sério. A tecnologia que age com intervenção humana limitada ainda oferece pouca transparência sobre os próprios testes.

O Brasil começou a montar a moldura institucional. O Projeto de Lei 2338/2023 chegou à Câmara dos Deputados em 17 de março de 2025 e ainda aguarda parecer em comissão especial; sua ementa trata do desenvolvimento, fomento e uso ético e responsável da inteligência artificial com centralidade da pessoa humana. Em dezembro de 2025, o governo propôs o SIA (Sistema Nacional para Desenvolvimento, Regulação e Governança de Inteligência Artificial) e atribuiu à ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados) normas gerais e fiscalização em setores sem autoridade própria. É um passo relevante, embora ainda insuficiente diante da velocidade clínica e industrial.

A agenda empresarial precisa amadurecer. Comitês de IA, auditoria de vieses, rastreabilidade de decisão, supervisão humana obrigatória e avaliação de risco por aplicação devem virar disciplina de gestão. Saúde, recursos humanos, segurança, educação corporativa e produtos digitais exigem regras mais duras que apresentações bonitas. A governança séria começa antes do projeto piloto. Depois do dano, ela vira nota de esclarecimento.

A fusão entre IA e biologia humana será uma das maiores conquistas técnicas do século. Também pode ser uma das formas mais eficientes de concentrar poder sobre corpos, dados e escolhas. Cada decisão tomada agora dirá se esse processo preserva a dignidade humana ou se transforma a pessoa, num cenário extremista, em periférico de uma máquina. A tecnologia que pretende ampliar o humano só merecerá esse nome se preservar aquilo que nenhuma máquina deveria administrar sozinha, que é liberdade de continuarmos humanos.

(*) Roger Finger é head de Inovação da Positivo Tecnologia