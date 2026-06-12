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Instagram e Facebook fora do ar? Usuários relatam instabilidade nesta sexta (12)

Foram identificadas instabilidades nas redes sociais na manhã desta sexta (12)

Diario de Pernambuco

Publicado: 12/06/2026 às 10:58

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Instagram/Unsplash

Instagram (Unsplash)

Usuários do Instagram e do Facebook estão relatando instabilidade nas redes sociais, na manhã desta sexta-feira (12).

"O Instagram me deslogou e não estou conseguindo entrar na minha conta de novo", disse um usuário no X. Outros usuários relataram dificuldade de acessar o aplicativo e lentidão no carregamento.

Veja também:

O Downdetector, plataforma em que usuários podem registrar ocorrência de falhas em sites e aplicativos, tinha 3260 relatos de problemas relacionados ao Instagram às 11h26.

Facebook , fora do ar , Instagram
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