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Instagram e Facebook fora do ar? Usuários relatam instabilidade nesta sexta (12)
Foram identificadas instabilidades nas redes sociais na manhã desta sexta (12)
Publicado: 12/06/2026 às 10:58
Instagram (Unsplash)
Usuários do Instagram e do Facebook estão relatando instabilidade nas redes sociais, na manhã desta sexta-feira (12).
"O Instagram me deslogou e não estou conseguindo entrar na minha conta de novo", disse um usuário no X. Outros usuários relataram dificuldade de acessar o aplicativo e lentidão no carregamento.
Veja também:
O Downdetector, plataforma em que usuários podem registrar ocorrência de falhas em sites e aplicativos, tinha 3260 relatos de problemas relacionados ao Instagram às 11h26.
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