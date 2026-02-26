Resident Evil Requiem: Veja valor, horário de lançamento e notas

Confira o preço e que horas lança o Resident Evil Requiem no Brasil

Material promocional de 'Resident Evil Requiem' (Divulgação/Capcom)

Estamos na véspera do lançamento global de Resident Evil Requiem, nono título mailine da maior franquia de terror dos videogames.

Anunciado há pouco menos de um ano, Requiem surpreendeu ao trazer dois pontos de vista em um mesmo game. Algum tempo depois foi revelado que o game teria dois protagonistas, com a volta do lendário Leon Kennedy aos holofotes de Resident Evil. Agora, Leon divide o protagonismo com Grace Ashcroft, uma agente do FBI que recebe a missão de investigar assassinatos misteriosos.

Grace não era conhecida pelo público, mas sua mãe, a jornalista Alyssa Ashcroft, já apareceu em outro game da saga, Resident Evil Outbreak, pouco conhecido pelo público geral.

O Diario já jogou Resident Evil Requiem! Você pode conferir a análise clicando aqui.

Screenshot de 'Resident Evil Requiem' (crédito: Divulgação/Capcom)

VALOR DE RESIDENT EVIL REQUIEM; QUANTO CUSTA?

Confira os valores de lançamento para Resident Evil Requiem no Brasil:

PlayStation: Jogo Base R$339,90 - Deluxe Edition R$399,00

Xbox: Jogo Base R$339,90 - Deluxe Edition R$399,00

Steam: Jogo Base R$299,90 - Deluxe Edition R$349,00

Epic Games: Jogo Base R$339,90 - Deluxe Edition R$399,00

Nintendo Switch 2: R$339,00

HORÁRIO DE LANÇAMENTO DE RESIDENT EVIL REQUIEM

A partir do último dia 25, fãs já puderam fazer o pré-download do Resident Evil Requiem em suas plataformas de compra e o game estará disponível para PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2 em 27 de fevereiro.

O game estreia em horários diferentes para as plataformas: usuários de PS5 e Xbox Series já poderão jogar a partir da 0h. Já donos de Nintendo Switch 2 e PC (Steam ou Epic Games) poderão começar sua jogatina a partir das 2h.

NOTAS DE RESIDENT EVIL REQUIEM

Na análise do Diario, Resident Evil Requiem conquistou uma nota 94. No Metacritic, maior agregador de notas no mundo dos games, o jogo ostenta uma média 89.