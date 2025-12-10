The Game Awards: Confira onde assistir maior premiação dos games; veja horário e previsões

Nesse ano, grandes anúncios também são esperados e alguns até já foram confirmados, como um novo game da franquia Tomb Raider: veja rumores e horário do TGA

The Game Awards 2025 acontece nesta quinta (11) (Divulgação)

O The Game Awards, maior premiação da indústria dos games, premia os maiores e melhores jogos de 2025 em cerimônia nesta quinta-feira (11). O TGA, como é conhecido o evento, acontece no Peacock Theater, em Los Angeles.

A premiação é mais esperada e assistida a cada ano que passa, crescendo em audiência e influência dentro da indústria - em 2025, de forma inédita, o prêmio também será transmitido pelo Prime Video, streaming da Amazon. Apresentado e idealizado por Geoff Keighley, o The Game Awards promete movimentar as redes sociais e gerar debate entre fãs e entusiastas.

The Game Awards 2025 acontece nesta quinta (11) (crédito: Divulgação)

Além da distribuição de prêmios, o The Game Awards é também - ou até mais - conhecido por seus anúncios. Em 2024, o evento apresentou grandes novidades, como The Witcher IV, Okami 2 e o grande encerramento da noite, com Intergalactic: The Herectic Prophet, futuro lançamento da Naughty Dog, de The Last of Us.

Nesse ano, grandes anúncios também são esperados e alguns até já foram confirmados, como um novo game da franquia Tomb Raider. Ainda não se sabe como será a futura aventura de Lara Croft, mas uma imagem com sua silhueta foi compartilhada pelo própria Geoff, o que deixa clara a presença da personagem icônica na premiação deste ano.

Lara Croft returns at #TheGameAwards



As just revealed in our The Game Awards Vote in Fortnite map portal, tune in Thursday night for a look at the future of one of gaming's most iconic franchises@tombraider



This is one you won't want to miss. pic.twitter.com/SRlNljpxRs — The Game Awards (@thegameawards) December 8, 2025

Como rumor, temos o novo game produzido por Cory Barlog, criador da franquia God of War, da Santa Monica Studio ,que seria uma sequência dos games de 2018 e 2022. Também estão sendo esperados um anúncio da From Software, de Elden Ring, e da Atlus, cujos fãs aguardam por uma sequência do Persona 5.

Para os prêmios, o francês 'Clair Obscur: Expedition 33' promete ser o maior vencedor da noite, já que disputa em 12 categorias e aparece como favorito em várias delas, incluindo a maior da noite, de Jogo do Ano (Game of the Year, o GOTY). Além dele, títulos como 'Death Stranding 2: On the Beach', 'Hades II' e 'Ghost of Yotei' também receberam várias indicações.

ONDE ASSISTIR O TGA AO VIVO?

O The Game Awards é transmitido ao vivo, a partir das 21h30 desta quinta (11), no canal do YouTube oficial do evento. A cobertura dos vencedores e anúncios você pode conferir aqui, no Diario.