SpaceX lança megafoguete Starship após explosões em testes anteriores

"Amerissagem confirmada! Parabéns a toda a equipe da SpaceX por um décimo voo de teste emocionante!", publicou a empresa no X

Foguete Starship da SpaceX (RONALDO SCHEMIDT / AFP)

O megafoguete Starship, da empresa americana SpaceX, decolou nesta terça-feira (26), em seu décimo voo de teste, após uma série de problemas técnicos colocarem em dúvida a suas previsões.

O maior foguete já construído, de mais de 120 metros, decolou de sua base, no estado americano do Texas, logo após as 23h30 GMT. Seu estágio superior pousou com sucesso no Oceano Índico cerca de uma hora depois, após cumprir seus principais objetivos, segundo a transmissão de vídeo da empresa, do milionário Elon Musk.

"Amerissagem confirmada! Parabéns a toda a equipe da SpaceX por um décimo voo de teste emocionante!", publicou a empresa no X.

Splashdown confirmed! Congratulations to the entire SpaceX team on an exciting tenth flight test of Starship! pic.twitter.com/5sbSPBRJBP — SpaceX (@SpaceX) August 27, 2025

O voo aconteceu após ser adiado nos dois dias anteriores, devido a um problema técnico e às consequências prejudiciais. No começo do ano, as tentativas anteriores de lançamento terminaram em explosões em pleno ar.

A sucessão de contratempos, à medida que se somou em junho uma explosão durante um teste em solo, gerou dúvidas sobre as previsões da Starship, enquanto Musk mantém seu objetivo de realizar em 2026 os primeiros lançamentos em Marte.

O megafoguete ainda “não se mostrou confiável”, avaliou o especialista Dallas Kasaboski, da consultoria Analysys Mason. “Os sucessos não superaram os fracassos”, observou, ressaltando que o novo voo de teste colocou a empresa de Musk “sob forte pressão”.



Desafios técnicos

Famoso por seus projetos mirabolantes e otimistas otimistas, Musk revolucionou o setor espacial com seu sistema de produção de foguetes reutilizáveis, que domina hoje o mercado de lançamentos comerciais. Com o Starship, pensado para realizar viagens interplanetárias, a empresa de Musk pretende ir ainda mais longe e realizar o seu sonho de colonizar Marte.

As versões modificadas da Starship devem servir ao programa Artemis, da Nasa, que prevê o retorno de astronautas americanos à Lua, assim como voos de longa distância na Terra, com os quais a SpaceX promete que seus clientes chegarão "a qualquer lugar do mundo em até uma hora".

Antes de realizar voos tripulados ou de chegar ao satélite natural da Terra e ao Planeta Vermelho, no entanto, a Starship terá que superar "milhares de desafios técnicos", disse Musk ontem no Texas, ao mesmo tempo que se declarou confiante.

Embora a SpaceX já tenha conseguido recuperar o primeiro estágio do megafoguete, que propulsiona todo o conjunto em uma manobra espetacular, o mesmo ainda não acontece com a extremidade superior, que também deseja reutilizar.