Nas redes sociais, o parlamentar compartilhou o momento em que embarcava para Brasília

Deputado Silvio Costa Filho (Divulgação )

O deputado federal Silvio Costa Filho (Republicanos) se mostrou otimista acerca da votação, prevista para esta segunda-feira (23), do ajuste fiscal. Nas redes sociais, o parlamentar compartilhou o momento em que embarcava para Brasília e afirmou que trabalhará "muito para aprovar essa medida" do Governo Federal.

"Estou aqui embarcando para Brasília para uma semana muito importante no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Vamos votar o PLP do ajuste fiscal, algo em torno de 45 a 50 bilhões de reais. Vamos trabalhar muito para aprovar essa medida, para a gente avançar no equilíbrio fiscal, mas também priorizando a preservação dos programas sociais", afirmou.

Em outro trecho da publicação, Silvio Costa Filho comentou sobre o desafio de dialogar com o "setor produtivo, com a sociedade civil organizada, uma agenda importante para o desenvolvimento do Brasil nos próximos três meses".

O presidente da Câmara, Hugo Motta, do mesmo partido que Silvio Costa Filho, colocou para a votação desta segunda-feira (23) um requerimento de urgência para acelerar a tramitação da proposta. Nesse contexto, os parlamentares podem apreciar o ajuste em seguida. O Projeto de Lei Complementar 299/2026, aprovado pelo Senado por 69 votos a 2, precisa de pelo menos 257 votos na Câmara dos Deputados.