Pedido da defesa é para visitação diária do senador e o deputado federal eleitos, Carlos Bolsonaro e Jair Renan Bolsonaro, e da filha caçula, Laura Bolsonaro

Jair Bolsonaro está internado no hospital DF Star em Brasília (Reprodução/Redes Sociais)

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu na sexta-feira (20) ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que libere a visita diária dos filhos do capitão reformado, o senador e o deputado federal eleitos, Carlos Bolsonaro (PL-SC) e Jair Renan Bolsonaro (PL-SC), e a filha caçula, Laura Bolsonaro, enquanto ele estiver internado.

Jair Bolsonaro foi internado na sexta no hospital DF Star, em Brasília, com quadro de dor e distensão abdominal. De acordo com Carlos, foi colocada uma sonda no ex-presidente para permitir a retirada de resíduos alimentares.

Ainda segundo Carlos, o ex-presidente passou pelo procedimento de limpeza com sonda na madrugada deste sábado (21). O parlamentar afirmou que os médicos estão avaliando as possibilidades de uma nova cirurgia.

Em boletim, divulgado na sexta, os médicos do ex-presidente afirmaram que ele permaneceria hospitalizado para exames e investigação diagnóstica. O comunicado não informou a causa dos sintomas, se será necessária uma nova cirurgia nem apresenta previsão de alta.