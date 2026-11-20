Conforme a série histórica reunida pelo TSE, o comparecimento feminino superou o masculino em todos os turnos das eleições gerais realizadas desde 2014

Em números absolutos, 68,6 milhões de mulheres exerceram o direito ao voto no segundo turno (Foto: Leobark Rodrigues/Secom/TSE)

As mulheres brasileiras foram às urnas em proporção superior à dos homens nas eleições gerais de 2026, ampliando uma diferença observada nos últimos quatro pleitos presidenciais. No segundo turno, 81,75% das eleitoras aptas a votar participaram da votação, enquanto o comparecimento masculino alcançou 79,71%. Os números integram um levantamento divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nesta quarta-feira (18), que também apresenta o comportamento do eleitorado por faixa etária e raça ou cor autodeclarada.

Em números absolutos, 68,6 milhões de mulheres exerceram o direito ao voto no segundo turno, de um universo de 83,9 milhões de eleitoras. Entre os homens, foram 59,7 milhões de votantes, diante de 74,8 milhões de eleitores habilitados. A diferença entre as taxas de comparecimento dos dois grupos chegou a 2,04 pontos percentuais, acima dos 1,49 ponto percentual registrados na disputa presidencial de 2022.

O avanço da participação feminina também se manifesta na comparação com a eleição anterior. Há quatro anos, 80,14% das mulheres compareceram ao segundo turno, percentual que cresceu 1,61 ponto em 2026. Entre os homens, a taxa passou de 78,65% para 79,71%, uma elevação de 1,06 ponto percentual.

A predominância proporcional das mulheres nas urnas não constitui, entretanto, uma particularidade da última eleição. Conforme a série histórica reunida pelo TSE, o comparecimento feminino superou o masculino em todos os turnos das eleições gerais realizadas desde 2014. No primeiro turno deste ano, a distância entre os dois grupos havia sido de 1,95 ponto percentual, ampliando-se na votação decisiva de outubro.



Participação dos jovens cresce proporcionalmente



Entre os diferentes grupos etários, os adolescentes de 16 anos estiveram entre os que mais compareceram às urnas no segundo turno. A participação alcançou 89,33% dos eleitores habilitados nessa idade, percentual superior ao registrado entre os jovens de 17 anos, de 87,25%. Outra faixa com comparecimento expressivo foi a de 60 a 64 anos, com 89,16%.

O desempenho proporcional dos adolescentes, contudo, contrasta com a redução do número absoluto de votantes. Aproximadamente 1,4 milhão de jovens de 16 e 17 anos participaram do segundo turno de 2026, diante de 1,8 milhão na eleição anterior. A diferença representa uma diminuição de cerca de 317 mil eleitores.

A retração acompanha uma mudança no tamanho desse segmento do eleitorado. Entre 2022 e 2026, o contingente de adolescentes de 16 e 17 anos aptos a votar passou de 2,1 milhões para 1,6 milhão. Ainda assim, a proporção dos que efetivamente compareceram às urnas avançou de 82,95% para 88,02%, indicando maior participação relativa entre os jovens habilitados.



Comparecimento por raça e cor



O levantamento também permite observar diferenças na participação eleitoral a partir das informações de raça e cor autodeclaradas no cadastro da Justiça Eleitoral.

Entre os eleitores pardos, 13,4 milhões compareceram ao segundo turno, o equivalente a 79,11% dos habilitados nessa categoria. Já entre os pretos, foram 2,7 milhões de votantes, correspondentes a 76,57%. Reunidos, os dois grupos somaram aproximadamente 16,2 milhões de comparecimentos.

Os eleitores autodeclarados brancos registraram uma taxa de participação de 81,46%, com 9,5 milhões de votantes. Entre os indígenas, o comparecimento alcançou 80,60%, equivalente a 231,5 mil pessoas. Já os eleitores autodeclarados amarelos apresentaram participação de 74,13%, com 170,2 mil votantes.

A leitura desses indicadores, entretanto, exige uma ressalva. Segundo o TSE, aproximadamente 79,4% dos brasileiros aptos a votar em 2026 não possuíam informação de raça ou cor registrada no cadastro eleitoral. Assim, os percentuais refletem exclusivamente o comportamento dos eleitores com autodeclaração disponível, não sendo possível estender os resultados à totalidade da população.