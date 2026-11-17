Parlamentar fez transmissão ao vivo dos Estados Unidos em hospedagem inaugurada por JFK; localização foi identificada por detalhe no vídeo

A identificação da localização ocorreu por meio de um detalhe observado no vídeo (Tupi)

O senador Flávio Bolsonaro esteve hospedado em um hotel na capital norte-americana, em Washington. A hospedagem fica a uma distância de 830 metros em linha reta da Casa Branca. Para fazer o trajeto a pé entre a acomodação e a sede do governo dos Estados Unidos, o tempo necessário é de cerca de 12 minutos.

A presença do parlamentar em Washington veio a público após uma transmissão ao vivo. Ele realizou a exibição na noite de quinta-feira (12) em seu canal na plataforma YouTube, espaço que reúne um total de 1,6 milhão de inscritos.

Identificação da hospedagem por transmissão ao vivo

A identificação da localização ocorreu por meio de um detalhe observado no vídeo. Durante a gravação, um letreiro luminoso apareceu posicionado ao fundo do cenário com a sigla NAHB em destaque.

A sigla exibida no letreiro luminoso refere-se diretamente à Associação Nacional de Construtores Residenciais dos Estados Unidos. O edifício sede dessa entidade fica localizado exatamente em frente ao hotel Le Meridien Washington D.C., The Madison.

Pedro Deyrot identificou o ponto exato da estadia. Ele atua na função de coordenador do MBL e disputou as eleições deste ano como candidato a deputado federal pelo partido Missão no estado do Paraná.

Detalhes históricos do hotel e diárias

O The Madison é classificado como um estabelecimento histórico. A inauguração oficial do local ocorreu no mês de fevereiro de 1963, conduzida pelo então presidente John F. Kennedy.

Em checagem efetuada nesta segunda-feira (16), os valores para estadia no hotel The Madison apresentavam os seguintes parâmetros:

- reserva voltada para quarto com duas camas

- custo com valor próximo de R$ 1.400 por dia

O ex-candidato à Presidência pelo PL viajou para o exterior acompanhado da esposa e de duas filhas. A viagem da família para fora do país ocorreu logo após a realização do segundo turno das eleições deste ano.