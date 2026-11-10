Senado prevê gasto de R$ 6 milhões com celulares, incluindo 95 iPhones 18 Pro
Licitação prevê 425 aparelhos para parlamentares e servidores; deputado Nikolas Ferreira diz que acionará Justiça e TCU
Publicado: 10/11/2026 às 15:46
Os equipamentos serão cedidos em comodato durante a vigência do contrato (Tânia Rego/Agência Brasil)
O Senado Federal abriu uma licitação para contratar serviços de telefonia móvel e fornecer 425 celulares a parlamentares e servidores. O valor estimado do contrato é de R$ 6 milhões. Entre os aparelhos estão 95 iPhones 18 Pro e 330 celulares das marcas Samsung e Motorola.
Os equipamentos serão cedidos em comodato durante a vigência do contrato, inicialmente prevista para quatro anos. O edital também estabelece a troca dos aparelhos a cada dois anos. Para os modelos de maior desempenho, o custo mensal estimado é de R$ 582,74 por aparelho.
A nova contratação amplia a quantidade de celulares e as franquias de internet em relação ao contrato anterior, firmado em 2022. A previsão é que os novos aparelhos sejam entregues antes do início da próxima legislatura, em 1º de fevereiro.
O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) criticou o valor estimado e a previsão de fornecimento dos aparelhos e afirmou que pretende recorrer à Justiça e acionar o Tribunal de Contas da União (TCU) para questionar a licitação.
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