Lula cobra pedido de desculpas da imprensa sobre triplex no Guarujá

Pedido do presidente foi feito durante transmissão ao vivo no canal Exército do Lula. Justiça determinou que dinheiro do triplex vá para empreiteira OAS

Presidente Lula durante live no canal Exército do Lula (Lula Oficial/Instagram)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira (12) que espera um pedido de desculpas, por parte da imprensa brasileira, sobre o caso envolvendo um apartamento triplex no Guarujá (SP).

“Fiquei 580 dias preso dizendo que o apartamento não era meu. Agora que a Justiça decidiu que o apartamento não era meu, eu só espero que as pessoas que me acusaram e as pessoas que falaram durante anos que o apartamento era meu pedissem desculpa”, disse.

O pedido de retratação foi feito durante live no canal Exército do Lula, em companhia do deputado federal André Janones (Rede-MG). A transmissão foi feita a partir da Turquia, onde o presidente participa da 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP31.

“Que não fizessem rodapé e matéria de jornal, mas pedissem desculpas em letras garrafais, do mesmo tamanho que vocês fizeram a acusação. É o mínimo que eu espero daqueles que se dizem democratas nesse país”, completou.

Justiça



Na semana passada, a Justiça Federal determinou que todo o dinheiro obtido com o leilão de um triplex em Guarujá seja entregue ao grupo da empreiteira OAS. O imóvel havia sido atribuído à Lula em investigações da Operação Lava Jato.

Na decisão, o juiz Marcelo Gentil Monteiro, da 12ª Vara Federal Criminal de Brasília, observou não haver investigação em curso ou outro motivo jurídico que justifique a retenção dos R$ 2,4 milhões arrecadados com o leilão, realizado em 2018.

Entenda



O apartamento no Edifício Solaris, na orla de Guarujá, foi apontado pela força-tarefa da Lava Jato como sendo de propriedade de Lula, apesar de o imóvel sempre ter permanecido registrado como patrimônio da OAS.

Segundo a Lava Jato, o imóvel teria sido disponibilizado para usufruto de Lula, a título de propina, em meio a um esquema de desvio de dinheiro da Petrobras e em troca de beneficiar a empreiteira em contratos com a petroleira estatal.

O caso contra Lula, no entanto, acabou anulado por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), em razão de nulidades no processo de investigação e nas decisões da 13ª Vara Federal de Curitiba, onde tramitou.

A defesa do presidente sempre acusou motivação política de integrantes da Lava Jato e apontou não haver provas concretas de que ele detinha a posse do imóvel.

O STF determinou que a apuração do caso fosse reiniciada na Justiça Federal de Brasília. O Ministério Público Federal (MPF), contudo, pediu o arquivamento do processo devido ao fim do prazo legal para que os supostos crimes fossem punidos, caso provados. A ação, então, foi arquivada.

Agora, a Justiça Federal acatou o pedido da OAS para reaver o dinheiro obtido com o leilão judicial do imóvel. O pedido foi corroborado pelo MPF, que concordou com a liberação da quantia, uma vez que não há nenhum processo que justifique a retenção dos valores.

Atualmente, o dinheiro encontra-se depositado em conta judicial aberta na Caixa e deve ser transferido à empreiteira após os procedimentos legais.