Lula cancela discursos na COP por problema de garganta

Presidente fez primeiro discurso em abertura da cúpula com forte rouquidão e muito esforço

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, chega para discurso durante o segmento de alto nível para chefes de Estado na COP31 (OZAN KOSE / AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não pôde fazer dois discursos previstos nesta quarta-feira (11) durante a COP31 de Antália, devido a problemas de garganta em sua primeira viagem ao exterior desde a sua reeleição.

Com forte rouquidão e fazendo muito esforço, o presidente fez um primeiro discurso na abertura da cúpula, enquanto líder do país que organizou a anterior Conferência das Partes sobre o Clima, no ano passado em Belém do Pará.

Logo depois, participou de outro evento dedicado à preservação das florestas tropicais, mas deixou seu ministro de Meio Ambiente, João Paulo Capobianco, ler o discurso em seu lugar.

O presidente, de 81 anos, que assumirá o quarto mandato em janeiro e sofreu há 15 anos de um câncer de laringe, disse estar muito afônico e que precisaria idealmente parar de falar por vários dias para se recuperar.

Por fim, tampouco apareceu em seu terceiro comparecimento previsto para esta quarta-feira, no âmbito da série de discursos de chefes de Estado e de governo presentes na Turquia.

O coordenador da sessão o chamou ao púlpito, e como Lula não aparecia, convocou momentos depois o seguinte na lista, o presidente da Somália.

O mandatário brasileiro foi para seu hotel antes do previsto, mas fontes do Governo tranquilizaram quanto ao seu estado de saúde e disseram que a agenda está mantida.

Na quinta-feira, Lula tem previsto um encontro com a sociedade civil em Antália. Em seguida, deve viajar para as Filipinas para uma cúpula da Asean, a associação regional do sudeste asiático.

A viagem atual é sua primeira ao exterior desde que venceu seu adversário, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), no segundo turno das eleições presidenciais, em 25 de outubro.

Devido ao seu histórico de câncer, Lula já apresenta uma alteração na laringe, de modo que "uma alta demanda vocal vai repercutir ainda mais nessa alteração de voz", explicou à AFP a professora doutora Nair Katia Nemr, recordando a intensa campanha eleitoral de outubro.

A recomendação médica nestes casos é "que ele descanse a voz", acrescentou a especialista da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP).