Na COP31, Lula diz que Brasil "empunhou armas da democracia" contra ameaças à Amazônia
Dezenas de governantes discursarão entre quarta e quinta-feira no encontro de líderes. Lula discursará novamente em uma conferência sobre a preservação das florestas
Publicado: 11/11/2026 às 08:05
Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (OZAN KOSE/AFP)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, durante a abertura da Cúpula de Líderes da COP31, em Antália, na Turquia, nesta quarta-feira (11), que o povo brasileiro “empunhou as armas da democracia” durante o segundo turno das eleições presidenciais do país, realizado em 25 de outubro.
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“Há duas semanas, em uma mobilização sem precedentes, o povo brasileiro empunhou as armas da democracia, confrontou aqueles que negam as evidências da ciência, que ameaça a sobrevivência da maior floresta tropical, da maior biodiversidade e da maior reserva de água doce do mundo”, disse Lula.
O resultado das eleições, segundo o presidente, não foi um triunfo de um partido político ou de um candidato, mas a “escolha de um projeto de nação que tem a sustentabilidade como pilar, dos indígenas, que percorreram quilômetros para defender seus territórios, dos idosos que saíram de suas casas para evitar retrocessos em conquistas de direitos e dos jovens que se levantaram para garantir um amanhã digno para as novas gerações”.
“Eles mostraram que a luta contra a mudança do clima vai além dos salões diplomáticos. Ela é travada pelo voto de cada mulher, de cada homem que deseja fazer a diferença, que os líderes aqui reunidos estejam à altura daqueles que em todo o mundo aspiram a um futuro justo e sustentável”, declarou.
A COP31 teve início na segunda-feira (9), após um ano marcado por ondas de calor na Europa, inundações mortais no Nepal e os primeiros estragos do fenômeno El Niño, de intensidade excepcional.
Dezenas de governantes discursarão entre quarta e quinta-feira no encontro de líderes. Lula discursará novamente em uma conferência sobre a preservação das florestas.