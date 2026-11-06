Deputado eleito Emerson Freitas teria divulgado toques de recolher e extorquido vítimas, diz polícia

Coletiva de Imprensa da Polícia Civil de Pernambuco sobre investigações contra Emerson Freitas (Foto: Vitor Dutra/Ascom PCPE)

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) realizou, nesta sexta-feira (6), uma coletiva de imprensa para esclarecer o andamento dos processos onde o influenciador e deputado estadual eleito Emerson Freitas (MDB) aparece como acusado. De acordo com o delegado-geral Felipe Monteiro, a investigação em andamento, iniciada em julho deste ano, envolve os crimes de extorsão majorada, exploração de prestígio e lavagem de dinheiro. Já o inquérito envolvendo uma suposta extorsão contra a advogada Isabella Pequeno foi encerrado em 2023, após a vítima ter sido ouvida e o réu denunciado; o processo segue na esfera judicial.

“Em 2023, o GOE [Grupo de Operações Especiais], à época presidido por Dr. Ivaldo [Pereira], solicitou a prisão do investigado. O primeiro pedido de prisão que a Polícia Civil fez, com relação a esse investigado, aconteceu em 2023. O Ministério Público e o Judiciário entenderam que a medida de prisão não era necessária naquele momento e deferiram uma cautelar de busca e apreensão”, relatou Monteiro. Na ocasião, os policiais chegaram a localizar em posse do investigado distintivo, munições e outros equipamentos utilizados pelas forças de segurança.

No inquérito atual, originado a partir de denúncias sobre supostos toques de recolher que estariam sendo realizados em comunidades da Zona Norte do Recife, os investigadores chegaram ao nome de Emerson Freitas. O influenciador estaria utilizando suas redes sociais para propagar as medidas restritivas à população e, de acordo com relatos de testemunhas, estaria utilizando o seu alcance para chantagear moradores com a imputação de falsos crimes.

“Ele [Emerson], que era uma pessoa bastante próxima de indivíduos voltados com a criminalidade violenta, se aproximava dessa vítima e condicionava a postagem ou exclusão de postagem em suas redes sociais ao pagamento de valores em espécie ou em PIX, que eram direcionados à conta de terceiros”, afirmou Jorge Pinto, delegado adjunto do GOE e responsável pela investigação.

As investigações apontaram ainda que a conta para onde os valores adquiridos de forma ilícita eram direcionados pertencia a uma amiga de Emerson, que é servidora do Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE) e não teve o nome divulgado. A envolvida também deve responder por lavagem de dinheiro. “[Ela] não soube explicar o porquê cedia sua própria conta para o recebimento de valores de terceiros, mesmo tendo sido alertada por um policial militar de que esse indiciado [Emerson] tinha por hábito receber em suas contas dinheiro de criminosos”, explicou Jorge.



Em um dos episódios de extorsão, as autoridades descobriram uma conversa de Emerson Freitas com uma das vítimas, que tinha envolvimento com o tráfico de drogas e foi assassinada em setembro do ano passado, onde o influenciador teria recebido R$ 20 mil em espécie para evitar a criação de conteúdos com a atribuição sem de outros crimes. Posteriormente, Emerson teria feito uma nova cobrança para a mesma vítima, desta vez no valor mensal de R$ 2 mil com pagamento vitalício.

Além dos relatos de testemunhas, a Polícia Civil também utilizou como provas as mensagens trocadas por Emerson com as vítimas através de aplicativos de mensagens. Nos registros, foi identificado ainda que o influenciador alegava ter proximidade com autoridades e magistrados, inclusive com prestígio suficiente para pedir a interrupção ou a retomada de processos judiciais, como argumento para obter vantagens financeiras.