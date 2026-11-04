Deputado americano pede "deportação imediata" de Flávio para responder à Justiça do Brasil

Robert Garcia questionou a coerência da política migratória de Trump ao permitir a entrada de Flávio, alvo de investigações no Brasil

Garcia também cobrou explicações sobre uma possível participação de autoridades americanas na fuga de Flávio (Drew Angerer/AFP)

O deputado democrata Robert Garcia, da Califórnia, pediu ao governo Donald Trump a deportação do senador Flávio Bolsonaro e seu retorno ao Brasil para responder à Justiça. Em carta enviada na segunda-feira (2) a Marco Rubio, secretário de Estado dos EUA, o parlamentar também cobrou explicações sobre uma possível participação de autoridades americanas na saída do brasileiro do país.

Garcia questionou a coerência da política migratória de Trump ao permitir a entrada de Flávio, alvo de investigações no Brasil. A cobrança ocorre após reportagens apontarem que Jason Miller, assessor de comunicação do presidente americano e aliado da família Bolsonaro, ajudou a organizar o avião particular que levou o senador e seus familiares aos Estados Unidos, passando pela Argentina e pelo Equador.

Rubio negou que o governo americano tenha participado diretamente dos preparativos da viagem, mas confirmou que Trump autorizou a admissão do senador caso ele chegasse a um ponto oficial de entrada. Segundo o secretário, Flávio recebeu uma autorização de entrada condicional, conhecida como "parole". A declaração confirma a permissão para ingressar no país, mas não esclarece todas as circunstâncias do deslocamento.

O democrata solicitou registros de comunicações entre a Casa Branca, órgãos do governo americano, Miller e autoridades argentinas, além da fundamentação jurídica para a entrada da família. O prazo informado para as respostas é 13 de novembro.