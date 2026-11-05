PSB sinaliza apoio à reeleição de Alcolumbre após João Campos reunir senadores eleitos

Ana Paula Lobato, Cid Gomes e Renato Casagrande se reuniram com João Campos para debater os rumos da sigla na Casa Alta

João Campos, presidente do PSB, e os senadores Cid Gomes, Ana Paula Lobato e Renato Casagrande (Foto: Sergio Dutti)

O presidente nacional do Partido Socialista Brasileiro (PSB), João Campos, recebeu, nesta quarta-feira (4), a bancada de senadores eleitos da legenda para dialogar sobre a disputa em torno da Mesa Diretora da Casa na próxima legislatura. Estiveram presentes Ana Paula Lobato (PSB-MA), Cid Gomes (PSB-CE), Renato Casagrande (PSB-ES). A bancada socialista no Senado Federal contará ainda com João Azevêdo (PSB-PB), que não esteve no encontro.

A pauta da reunião abordou, entre outros temas, os desafios políticos a serem enfrentados nos próximos anos. Após o primeiro momento, os parlamentares tiveram um encontro com o atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), onde aprofundaram os debates em torno do futuro do comando da Casa.

Após o diálogo com o presidente do Senado, um comunicado assinado pelo líder da bancada na Casa, Cid Gomes, indicou o posicionamento a ser adotado pela legenda. “Nos próximos dias, o PSB deve formalizar o apoio à reeleição de Alcolumbre à presidência da Casa”, diz um trecho da nota.

“O PSB se consolidou como a segunda força progressista de maior capilaridade no país, superando a cláusula de barreira e sendo o único partido do seu campo político a aumentar a representação no Senado Federal”, complementa o texto.



Até o momento, a disputa pela presidência do Senado Federal conta com três nomes em destaque: o atual presidente Davi Alcolumbre, o líder da oposição Rogério Marinho (PL-RN) e a ex-ministra Tereza Cristina (PP-MS). Enquanto Alcolumbre mantém maior proximidade com a base governista, Tereza e Marinho dialogam sobre a possibilidade de unirem forças como um bloco único oposicionista, de modo a disputar o apoio das forças do Centrão.