Ministra do governo Lula recebe título de doutora honoris causa da UFRPE nesta sexta-feira

Cerimônia no Salão Nobre da universidade, no Recife, reconhece a trajetória da titular do MDA na agricultura familiar e no desenvolvimento rural

Ministra Fernanda Machiaveli em feira da Reforma Agrária, em Belo Horizonte-MG (Elio Rizzo/MDA)

A ministra do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), Fernanda Machiaveli, receberá nesta sexta-feira (6) o título de doutora honoris causa em Pernambuco. A chancela será concedida pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), no Salão Nobre da sede da instituição, às 14h, no bairro de Dois Irmãos, Zona Norte do Recife.

À frente do MDA desde abril, Machiaveli é a primeira mulher a assumir a pasta responsável pelo desenvolvimento do setor rural no Brasil. Um ministério atravessado pelo problema histórico da reforma agrária, responsável por subsidiar a produção agrícola, o aprimoramento técnico do setor e o dever de incorporar sustentabilidade a uma das atividades mais antigas do País.

Desde a retomada da pasta — reduzida a secretaria entre 2016 e 2022 e restrita ao crédito —, políticas públicas rurais voltaram a ser executadas. Nos seis meses de atuação de Machiaveli, ela acumula marcas como a do maior orçamento de apoio à agricultura familiar dentro Plano Safra da história do Brasil. Para um ciclo de dois anos, foram destinados R$ 97,3 bilhões em recursos.

Ainda sob sua gestão, Machiaveli também elevou a entrega de quintais produtivos a 76% acima da meta. Uma demanda da Marcha das Margaridas, de 2023, para a qual era prevista a entrega de 92 mil quintais. Hoje, eles somam 162 mil. Estima-se que a pasta tenha realizado 50% de tudo que foi feito desde a criação da política quilombola, entre títulos e decretos. Em novembro serão entregues 17 novos títulos.

Natural de São Paulo, Fernanda Machiaveli é cientista política pela Universidade de São Paulo (USP). Antes da nomeação, em março, a paulistana ocupou o cargo de secretária-executiva do MDA, onde integrou a reconstrução de políticas públicas voltadas à agricultura familiar, ao desenvolvimento rural, à agroecologia e à segurança alimentar.

Reitora da UFRPE, Maria José Sena, classificou como “fundamental” a atuação da ministra e destacou a “ampliação de oportunidades” e de “participação social e produtiva”. “É uma oportunidade de reafirmar o papel fundamental e o reconhecimento de sua trajetória na garantia de direitos e na melhoria das condições de vida das populações rurais”, declarou Maria José Sena.

A concessão do título de doutora honoris causa, uma das mais importantes distinções concedidas por uma universidade, reconhece personalidades cujas contribuições se destacam para além do ambiente acadêmico. A homenagem ocorre em um momento simbólico para a UFRPE, que celebra 114 anos de atuação no ensino, na pesquisa e na extensão.

Outra homenagem

No mesmo dia, a deputada federal Luiza Erundina (PSOL-SP), de 91 anos, também será agraciada com o título de doutora honoris causa pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), às 15h30, no auditório Professor Denis Bernardes, do Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA). A concessão reconhece a trajetória da parlamentar na defesa dos direitos sociais e humanos, da igualdade e da participação popular.

Paraibana radicada em São Paulo, Erundina detém o título de primeira prefeita eleita, em 1989, com destaque para a atuação voltada à população mais vulnerável, com a abertura de centros de saúde em regiões abandonadas da cidade. Luiza Erundinda foi eleita deputada estadual no último dia 5 de outubro e passa a ser a parlamentar mais velha eleita em todo o país no pleito de 2026.