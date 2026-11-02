Primeiro-ministro da Bélgica renuncia após impasse nas negociações orçamentárias

Primeiro-ministro belga, Bart De Wever (AFP)

O primeiro-ministro da Bélgica, Bart De Wever, apresentou nesta segunda-feira, 2, sua renúncia em meio a um impasse prolongado nas negociações orçamentárias, mas o rei Philippe ainda não definiu se aceitará a demissão.

Após reunião de cerca de uma hora, o Palácio Real afirmou que "o Rei lamenta a falta de um acordo que proporcione ao País um orçamento crível". O rei Philippe deve consultar a partir desta terça-feira (3) os líderes dos grupos partidários e voltar a receber De Wever na sexta-feira.

Bart De Wever, um nacionalista conservador, assumiu o cargo em fevereiro de 2025, mas não conseguiu apoio dos demais partidos da coalizão de cinco legendas para suas propostas, em um momento em que o governo tenta concluir o orçamento de 2027 antes de 31 de dezembro.

A Bélgica enfrenta elevado endividamento, agravado por choques recentes, enquanto o governo pretende elevar gastos com defesa. A crise política ocorre também em meio a protestos estudantis e greves frequentes no país.

