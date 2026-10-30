Buscas por Rafael Fonteles, cotado para o Ministério da Fazenda, crescem 1.350% no Google

Governador reeleito no Piauí, Fonteles foi um dos coordenadores da campanha de Lula (PT) no segundo turno

Rafael Fonteles ao lado de Lula em entrevista em Brasília (Ricardo Stuckert/Divulgação)

As buscas no Google pelo governador reeleito do Piauí, Rafael Fonteles (PT), cresceram 1.350% no Brasil entre o dia 22 de outubro e esta quinta-feira , segundo dados fornecidos pelo Google ao Estadão.

Cotado para assumir o Ministério da Fazenda no quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Fonteles foi um dos coordenadores da campanha petista no segundo turno e é considerado um dos nomes fundamentais para a virada inédita do presidente sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL).

De acordo com o levantamento, a página "Em alta" do Google Trends mostra que Fonteles foi um dos assuntos com maior alta na categoria política no Google no Brasil nos últimos sete dias.

Depois do Piauí, Estado onde foi reeleito, Fonteles despertou mais interesse de busca no Distrito Federal, no Maranhão, no Rio Grande do Norte e no Ceará.

Desde segunda-feira, o governador superou nas pesquisas do Google personalidades como Kassio Nunes Marques (presidente do Tribunal Superior Eleitoral), Simone Tebet (candidata derrotada ao Senado por São Paulo), Fernando Haddad (candidato derrotado ao governo paulista) e Jones Manoel (deputado federal eleito por Pernambuco).

As consultas pelo nome de Fonteles não superaram, porém, as registradas por Lula, Flávio, André Janones e Geraldo Alckmin. Ainda assim, o governador chamou a atenção pelo crescimento repentino de buscas a partir de domingo:

As perguntas mais buscadas sobre Rafael Fonteles foram "Quem é Rafael Fonteles?", "Quem é vice de Rafael Fonteles?", "Rafael Fonteles é o que do Lula?", "Quantos anos Rafael Fonteles tem?" e "Rafael Fonteles como foi o governo?".

Rafael Fonteles: Veja as perguntas sobre o governador do Piauí mais buscadas no Google no Brasil nos últimos sete dias.

Quem é Rafael Fonteles?

Quem é vice de Rafael Fonteles?

Rafael Fonteles é o que do Lula?

Quantos anos Rafael Fonteles tem?

Rafael Fonteles como foi o governo?

Rafael Fonteles é filho de quem?

Rafael Fonteles é casado?

Qual a formação de Rafael Fonteles?

Qual o partido de Rafael Fonteles?

Rafael Fonteles nasceu onde?

Quem é o pai de Rafael Fonteles?

Quem é a esposa de Rafael Fonteles?

Rafael Fonteles é formado em quê?

O que Rafael Fonteles fez pelo Piauí?

Com quantos anos Rafael Fonteles se tornou doutor?

Quem é Rafael Fonteles

Como mostrou reportagem do Estadão, Fonteles estreou urnas em 2022, quando se elegeu governador derrotando "medalhões" da política local. Em seu primeiro mandato, fez o Piauí registrar índices socioeconômicos positivos. Nestas eleições, reelegeu-se ainda em primeiro turno, com a maior votação proporcional do País.

Após a vitória no Estado, entrou no time de Lula na campanha pela reeleição, sendo considerado um dos nomes fundamentais para a virada do presidente sobre Flávio, que havia terminado o primeiro turno à frente do petista nos votos validos.

Mateus França, secretário de comunicação do PT do Piauí, afirma que Fonteles é o rosto de um "novo PT" e "um nome regional que passará a ser conhecido nacionalmente".

"Se vai ter um cargo direto não dá para dizer, mas certamente é um nome que vai ter mais espaço no governo federal", disse França sobre a possibilidade do governador assumir um ministério.