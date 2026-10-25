Vereadora é agredida durante ato de apoio a Lula em Minas Gerais

Iara Pimentel (PT) foi atingida por objetos no rosto enquanto estava em carro de som. A parlamentar foi socorrida e estã em estado de observação

Vereadora foi agredida durante ato pró-Lula em Minas Gerais (Reprodução/Redes Sociais)

A vereadora Iara Pimentel (PT) foi agredida durante ato de campanha em apoio ao candidato Lula (PT), neste sábado (24) em Minas Gerais. Iara estava em um carro de som quando objetos foram arremessados, atingindo seu rosto.

De acordo com nota divulgada em suas redes sociais, a parlamentar foi atendida pelo SAMU e encaminhada ao hospital, onde está em estado de observação após ser submetida a exames.

O comunicado emitido por sua assessoria também repudiou as ações de violência política e afirmou que o episódio exige investigação rigorosa. Segundo relatos, outros participantes do ato foram atingidos por objetos e feridos.

“Pensar diferente é um direito. A violência política é uma ameaça à democracia. Nenhuma divergência pode justificar agressões ou colocar vidas em risco ", finalizou a nota oficial.

