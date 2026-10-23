Apoiadores de Lula promovem série de atos no Grande Recife na véspera do segundo turno

Apoiadores de Lula em ato na Zona Norte do Recife (Foto: Weslly Gomes/DP Foto)

O último dia de campanha eleitoral do segundo turno pretende ser movimentado para os apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Região Metropolitana do Recife. A agenda deste sábado (24) conta com atividades que vão desde atividades esportivas, como corridas e encontros ciclísticos, até cortejos com artistas e agremiações da cultura popular pernambucana.

O roteiro tem início pela manhã com o “Corre com Lula”, movimento nacional de corredores amadores, cuja edição local se concentra a partir das 4h40 no Parque da Jaqueira, na Zona Norte do Recife. Após o aquecimento inicial, a largada deve acontecer pontualmente às 5h13, de acordo com os organizadores.

Também no Parque da Jaqueira, o Comitê Pedal Lula Livre convoca os ciclistas da região para um passeio ciclístico em defesa da democracia, com saída prevista para 8h13. Em Olinda, a ação intitulada “Atletas com Lula” tem concentração prevista para as 5h na Praça Duque de Caxias, no bairro de Casa Caiada.

No Mercado de Casa Amarela, Zona Norte do Recife, o ato Jornalista pela Democracia acontece a partir das 8h, destinado a reunir profissionais da comunicação para orientar o público sobre formas de apurar informações e evitar a disseminação de notícias falsas. A atividade contará com a participação dos deputados estaduais Dani Portela (PT) e João Paulo (PT), da vereadora do Recife Kari Santos (PT) e do ex-vereador Ivan Moraes (PSOL), que disputou o Governo de Pernambuco nas eleições deste ano.

Ainda na Zona Norte da capital, o Jardim do Baobá, no bairro das Graças, recebe a largada da Barqueata da Virada pelo Capibaribe, com concentração a partir das 13h13, saída às 15h e previsão de chegada no Marco Zero às 16h30. A atividade é uma ação conjunta do Comitê de Lutas de Casa Forte, Comitê UFRPE pela Democracia, Comitê Popular da Várzea, Comitê Virtual de Lula e Coletivo Jardim Secreto do Poço.

Um ato convocado por entidades estudantis, intitulado “Bota pra Virar”, vai ocupar a Praça do Derby, na região central do Recife, a partir das 14h. A atividade vem sendo anunciada como um dos grandes atos unificados da reta final da campanha. No Recife Antigo, o ato “Cultura com Lula: o homem coletivo sente a necessidade de lutar” vai reunir representantes do movimento Manguebeat e agremiações da cultura popular. O cortejo tem concentração a partir das 16h13 e vai sair da estátua de Chico Science, na Rua da Moeda, em direção ao Marco Zero.

No bairro do Pina, na Zona Sul do Recife, as comunidades do Bode e Jardim Beira Rio vão realizar uma caminhada com concentração a partir das 17h13 em frente ao restaurante Dobradinha do Régis. No Curado IV, em Jaboatão dos Guararapes, a partir das 10h, o coletivo Articulação Negra de Pernambuco realiza uma ação intitulada "Negras/os com Lula", com de pintura de camisas e panfletagem.

Confira as principais atividades deste sábado (24/10):

