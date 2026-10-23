Apoiadores de Lula promovem série de atos no Grande Recife na véspera do segundo turno
Mobilização envolve ato convocado por entidades estudantis na Praça do Derby e encontro do segmento cultural no Recife Antigo
Publicado: 23/10/2026 às 19:47
Apoiadores de Lula em ato na Zona Norte do Recife (Foto: Weslly Gomes/DP Foto)
O último dia de campanha eleitoral do segundo turno pretende ser movimentado para os apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Região Metropolitana do Recife. A agenda deste sábado (24) conta com atividades que vão desde atividades esportivas, como corridas e encontros ciclísticos, até cortejos com artistas e agremiações da cultura popular pernambucana.
O roteiro tem início pela manhã com o “Corre com Lula”, movimento nacional de corredores amadores, cuja edição local se concentra a partir das 4h40 no Parque da Jaqueira, na Zona Norte do Recife. Após o aquecimento inicial, a largada deve acontecer pontualmente às 5h13, de acordo com os organizadores.
Também no Parque da Jaqueira, o Comitê Pedal Lula Livre convoca os ciclistas da região para um passeio ciclístico em defesa da democracia, com saída prevista para 8h13. Em Olinda, a ação intitulada “Atletas com Lula” tem concentração prevista para as 5h na Praça Duque de Caxias, no bairro de Casa Caiada.
No Mercado de Casa Amarela, Zona Norte do Recife, o ato Jornalista pela Democracia acontece a partir das 8h, destinado a reunir profissionais da comunicação para orientar o público sobre formas de apurar informações e evitar a disseminação de notícias falsas. A atividade contará com a participação dos deputados estaduais Dani Portela (PT) e João Paulo (PT), da vereadora do Recife Kari Santos (PT) e do ex-vereador Ivan Moraes (PSOL), que disputou o Governo de Pernambuco nas eleições deste ano.
Ainda na Zona Norte da capital, o Jardim do Baobá, no bairro das Graças, recebe a largada da Barqueata da Virada pelo Capibaribe, com concentração a partir das 13h13, saída às 15h e previsão de chegada no Marco Zero às 16h30. A atividade é uma ação conjunta do Comitê de Lutas de Casa Forte, Comitê UFRPE pela Democracia, Comitê Popular da Várzea, Comitê Virtual de Lula e Coletivo Jardim Secreto do Poço.
Um ato convocado por entidades estudantis, intitulado “Bota pra Virar”, vai ocupar a Praça do Derby, na região central do Recife, a partir das 14h. A atividade vem sendo anunciada como um dos grandes atos unificados da reta final da campanha. No Recife Antigo, o ato “Cultura com Lula: o homem coletivo sente a necessidade de lutar” vai reunir representantes do movimento Manguebeat e agremiações da cultura popular. O cortejo tem concentração a partir das 16h13 e vai sair da estátua de Chico Science, na Rua da Moeda, em direção ao Marco Zero.
No bairro do Pina, na Zona Sul do Recife, as comunidades do Bode e Jardim Beira Rio vão realizar uma caminhada com concentração a partir das 17h13 em frente ao restaurante Dobradinha do Régis. No Curado IV, em Jaboatão dos Guararapes, a partir das 10h, o coletivo Articulação Negra de Pernambuco realiza uma ação intitulada "Negras/os com Lula", com de pintura de camisas e panfletagem.
Confira as principais atividades deste sábado (24/10):
- 4h40 - Corre com Lula (Parque da Jaqueira, Recife)
- 5h - Atletas com Lula (Casa Caiada, Olinda)
- 8h13 - Pedal Lula Livre (Parque da Jaqueira, Recife)
- 8h - Jornalistas pela Democracia (Mercado de Casa Amarela, Recife)
- 10h - Negras/os com Lula (Curado IV, Jaboatão dos Guararapes)
- 13h13 - Barqueata da Virada pelo Capibaribe (Jardim do Baobá, Recife)
- 14h - Ato 'Bota pra Virar' (Praça do Derby, Recife)
- 16h13 - Cultura com Lula (Rua da Moeda, Recife)
- 17h13 - Caminhada Pina - Bode e Beira-Rio (Dobradinha do Régis)