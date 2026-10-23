Janones e bolsonaristas ameaçam soltar "bombas" às vésperas do debate da Globo

Estrategista digital de Lula promete ação inédita na plateia; clima de hostilidade entre apoiadores aumenta risco de confronto político direto

Desafio foi lançado por Lula durante o primeiro debate entre os dois candidatos, realizado pela Band no domingo (18) (Nelson Almeida/AFP)

O deputado federal André Janones (Rede), que comanda uma forte reação digital a favor da reeleição do presidente Lula (PT), e apoiadores do senador Flávio Bolsonaro (PL), adversário do petista no segundo turno, ameaçam nas redes sociais soltar "bombas" que prejudicarão os candidatos no debate que deve ocorrer na Globo nesta sexta-feira (23).

Janones, organizador do canal do Whatsapp "Exército do Lula", que conta com mais de 10 milhões de seguidores, afirmou no X nesta quinta (22) que "alguém desmaiará amanhã no debate quando vir quem estará na plateia".





"Detalhe: vocês não terão que acreditar em mim, nem na pessoa nem em ninguém, pois vocês irão VER!!", escreveu.

Na noite de quarta (21), Fabio Wajngarten, ex-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência durante o governo Jair Bolsonaro (PL), falou nas redes sobre uma mulher que seria, segundo ele, uma "golpista profissional que chantageia homens, pede dinheiro em troca de silêncio".

"Está falando com a imprensa, modelo fracassada. Denunciou falsamente policiais daqui de São Paulo. Quer ser protagonista da eleição. Será desmascarada. To marcando de perto", escreveu.

Nesta quinta, Janones compartilhou uma imagem com a publicação de Wajngarten, citando um vídeo que, segundo ele, deve vir a público.

"Algum advogado sabe me dizer como alguém conseguiria desmentir um vídeo que vem a público acompanhado de dois laudos dos maiores peritos do Brasil, confirmando que o vídeo não sofreu qualquer manipulação de imagens e que não houve uso de IA?", questionou.

Segundo reportagem da revista piauí publicada na quarta, Flávio teria participado de uma festa em uma lancha em Brasília com lobistas e prostitutas em julho de 2020, durante a pandemia da Covid-19. Ele ainda não se manifestou sobre o assunto.

Nesta quinta, ainda sobre a mulher citada por ele, Wajngarten escreveu que ela faz e gerencia "programas", explorando "homens e mulheres".

"Depois vai na imprensa e se vitimiza. Depois vai nos grandes escritórios de advocacia e tenta o acordo diante da chantagem. Vai dar errado. Já deu."

No campo bolsonarista, apoiadores de Flávio compartilham imagens de um banco islâmico de Dubai, cidade dos Emirados Árabes Unidos, sugerindo que a primeira-dama, Janja da Silva, teria feito alguma operação financeira suspeita durante viagem ao Oriente Médio.

Desde quarta (21), o jornalista Claudio Dantas, que vem divulgando conteúdos favoráveis ao filho de Bolsonaro nesta campanha, já fez três publicações no X. Ele perguntou se Janja conhece o banco, ameaçando: "Lembra daqui? Eu conto ou vc conta?".

"Será que a Georgiane será a nova Luchsinger?", questionou Dantas, em referência à lobista Roberta Luchsinger, investigada em conjunto com Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha, o filho mais velho do presidente.

As publicações foram encaminhadas a jornalistas por mensagem de WhatsApp por uma pessoa ligada à campanha de Flávio.

No X, um apoiador do senador, com mais de 90 mil seguidores, afirmou que participou de um "madrugadão com Claudio Dantas apurando informação de Janja no Oriente Médio". "O debate será extremamente divertido. Acabou o sigilo", escreveu.

O primeiro debate, no domingo (18), na Band, ficou marcado pela ausência de propostas. Com a digital do influenciador Pablo Marçal, Flávio adotou uma postura provocativa e debochada, e Lula não conseguiu controlar a discussão, irritando-se em vários momentos.

Como mostrou a Folha de S.Paulo, para o debate da Globo o senador será treinado pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), buscando diminuir a influência de Marçal.

Pesquisas qualitativas com grupos focais realizadas em meio ao encontro da Band indicaram que, ainda que o petista não tenha tido um bom desempenho, na visão dos entrevistados, a performance de Flávio foi considerada agressiva, o que poderia afastar eleitores indecisos.