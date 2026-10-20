Thiago Medina apresenta projeto para renomear o Dona Lindu para nome da mãe de Bolsonaro

O vereador do Recife Thiago Medina. (Foto: Francisco Silva/Acervo DP)

O vereador do Recife e deputado federal recém-eleito, Thiago Medina (PL), apresentou Projeto de Lei para renomear o Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, com o nome da mãe do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar. Em nota, enviada ao Diario de Pernambuco, Medina ressaltou que "nomes de espaços públicos são homenagens, e toda homenagem diz o que uma cidade escolhe valorizar".

Segundo o parlamentar, a resposta do eleitorado recifense será dada antes das urnas, durante o "Bloquinho 22", evento que será nesta quinta-feira (22) na Zona Sul do Recife, com presença de Nikolas Ferreira (PL). "(O ato) servirá para mostrar que o povo quer aposentar de uma vez por todas o PT em Pernambuco", disse.

Ainda mediante o comunicado, o vereador ressaltou que a família do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lesou "milhares de aposentados em todo o país", em referência ao suposto envolvimento de Lulinha, filho do chefe do Executivo, na fraude do INSS, e, por isso, o parque não deveria continuar a homenagear a mãe do petista. "Acredito que o nome daquela família não deve ser homenagem pública no Recife. É isso que o projeto propõe", reforçou.

Confira a nota na íntegra:



“Nomes de espaços públicos são homenagens, e toda homenagem diz o que uma cidade escolhe valorizar.

A resposta do povo recifense será dada no próprio Parque Dona Lindu, local de encerramento do Bloquinho do 22, que acontecerá na próxima quinta-feira, e servirá para mostrar que o povo quer aposentar de uma vez por todas o PT em Pernambuco.

Hoje, a família do presidente está envolvida no escândalo do INSS, que lesou milhares de aposentados em todo o país. Enquanto essas pessoas seguirem sem resposta, acredito que o nome daquela família não deve ser homenagem pública no Recife. É isso que o projeto propõe.”

O que diz a Câmara Municipal do Recife

O Diario de Pernambuco entrou em contato com a Câmara Municipal do Recife para confirmar o recebimento do Projeto de Lei do vereador do PL. À reportagem, a Casa salientou que a proposta "ainda não foi protocolada no Departamento Legislativo da Câmara do Recife". Nos registros disponíveis no site oficial do Poder Legislativo Municipal também não há presença do protocolo mencionado pelo parlamentar.

No primeiro mandato como vereador (2025-2026), Thiago Medina reúne um total de 2514 proposições. Em 2025, foram 38 Projetos de Lei Ordinária, 1.479 Requerimentos e dois Projetos de Resolução. Na atual legislatura, o vereador, que assume como deputado federal no dia 1º de fevereiro de 2027, contabiliza cinco Projetos de Lei Ordinária, 989 Requerimentos e um Projeto de Resolução.

Atualização

Horas depois do encaminhamento da nota oficial por parte da sua assessoria, Thiago Medina voltou atrás, na noite desta terça-feira (20), sobre a proposta de mudar o nome do Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, para homenagear a mãe do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em vídeo publicado nas suas redes, o parlamentar passou a desmentir a informação e a ironizar os veículos de comunicação que noticiaram o caso, afirmando que a repercussão serviu para divulgar um ato político com o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), marcado para quinta-feira (22).

O desmentido, porém, contradiz o posicionamento da própria assessoria de Thiago Medina, cujo comunicado defendia a proposta e apresentava justificativas para a mudança do nome do parque. No comunicado, a equipe do vereador tratou a iniciativa como um projeto concreto, sem qualquer indicação de que se tratava de uma brincadeira ou estratégia de divulgação de um ato político.



