Polícia descarta suspeita de bomba em carro da comitiva de Flávio durante debate

O Grupo de Ações Táticas Especiais foi acionado

Polícia foi acionada por suspeita de bomba após debate na Band (Reprodução de vídeo canalmynews/myhoodbr)

A Polícia Militar de São Paulo, por meio do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), descartou, na noite deste domingo (18), uma suspeita de bomba no veículo da comitiva do senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL).

A corporação foi acionada durante o debate entre Flávio e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Band, em São Paulo.