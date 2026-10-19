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Política
SÃO PAULO

Polícia descarta suspeita de bomba em carro da comitiva de Flávio durante debate

O Grupo de Ações Táticas Especiais foi acionado

Diario de Pernambuco

Publicado: 18/10/2026 às 23:30

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Polícia foi acionada por suspeita de bomba após debate na Band/Reprodução de vídeo canalmynews/myhoodbr

Polícia foi acionada por suspeita de bomba após debate na Band (Reprodução de vídeo canalmynews/myhoodbr)

A Polícia Militar de São Paulo, por meio do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), descartou, na noite deste domingo (18), uma suspeita de bomba no veículo da comitiva do senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL).

A corporação foi acionada durante o debate entre Flávio e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Band, em São Paulo.

Veja também:

bomba , suspeita
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